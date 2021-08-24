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民代爭取汙水廠附近減免處理費 新北：會參考其他縣市

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
八里汙水廠因設備老舊發出惡臭，新北市議員鄭戴麗香呼籲，設備儘速更新外，並要給當地民眾回饋金與減免汙水處理廢。圖／鄭戴麗香提供
八里汙水廠因設備老舊發出惡臭，新北市議員鄭戴麗香呼籲，設備儘速更新外，並要給當地民眾回饋金與減免汙水處理廢。圖／鄭戴麗香提供

八里汙水廠因設備老舊發出惡臭，新北市議員鄭戴麗香呼籲，設備儘速更新外，並要給當地民眾回饋金與減免汙水處理廢。新北水利局長宋德仁說，當地已有回饋金，減免處理費部分會再參考其他縣市。另外八里汙水廠交接問題，將在周五開會討論。

鄭戴麗香指出，八里汙水廠不斷散發出惡臭，嚴重影響鄉親生活品質及環境衛生，她最近又接到許多名里長及民眾反應，因此要求水利局儘速更新設備，也要提出補償配套措施。

宋德仁表示，新北市污水下水道使用費徵收自治條例中，僅針對中低收入戶、低收入戶有減免，處理廠附近的里已有回饋金，1年約有3000多萬元，因此減免部分必須要參考其他縣市做法，再進行討論。

另外雙北交接八里汙水廠仍持續進行，水利局指出，第一階段為為大系統的管線部分、第二階段為八里汙水處理廠，目前還在第一階段，交接必須確認系統安全性，近幾年豪大雨出現，雨水、汙水大量湧入可能會讓管線無法負荷。

水利局表示，過去汙水處理都集中送往八里汙水處理廠，新北這幾年逐步改為分散處理，興建許多小型汙水廠，當大系統無法負荷時，小型汙水廠就能處理部分汙水後直接排出，避免系統的管線被癱瘓。

水利局說，第一階段的安全性已檢視完，並在6月送出補助計畫，盼爭取經費來改善，由於先前會議受疫情影響延期，將於8月27日的淡水河流域管理委員會討論，若改善計畫確認後，就能以淡管會名義向中央爭取計畫與經費。

八里 德仁

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