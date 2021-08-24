熱心救援流浪犬貓 新店小城里辦公處化身愛心認養小棧

新北市動保處與新店區小城里長郭仁澤合作，首創結合里民成為新店動物之家中途褓姆，今天正式成立全國第2處里辦公室設立毛寶貝愛心認養小棧，動保處表示，中途褓姆代養計畫從今年年初試辦開始至今，已替新店動物之家代養超過40隻奶貓及幼貓，成功讓奶貓及幼貓提早適應，融入家庭生活，方便民眾認養，也成為另類里民服務。

郭仁澤從小就非常喜愛動物，家裡常收容在外頭救援犬貓，社區只要出現走失寵物，就會立即發照片到社群網站、大小群組請里民鄉親幫忙協尋、進行認領。從2017年至今，已協助里內30隻以上流浪動物進行TNR，15隻貓認養出去，3隻流浪狗被認養。郭仁澤也常接獲民眾舉報流浪貓踩破屋簷或流浪狗吠叫擾民，也常自掏腰包幫忙處理，希望這些流浪動物都能有安頓之處。

郭仁澤表示，初期里民無法接受街頭餵養，常造成衝突，他號召愛心志工將流浪貓狗帶回馴化，再送養出去，經幾年努力，里內社區居民已能接受善待街頭犬貓方式，他認為時機已成熟，提供小城社區辦公室作為愛心認養小棧，也成為里民茶餘飯後，話家常最好話題，送養期間也因此接觸到更多年輕人，讓服務面向更寬廣。

新店動物之家獸醫師莊子昇表示，在辦理動保案時，發現郭仁澤對於貓狗特別友善，遂提出結合里辦公處照護街頭犬貓，由郭仁澤號召5位小城社區愛心志工擔任褓姆工作，需要人手照護毛寶貝，會由社區褓姆協助，包含餵奶、代養小貓等，獸醫也會不定期到里辦公室，協助里內街頭動物醫療、絕育等。