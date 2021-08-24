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打房政策上路抑制房價？ 專家：新北市場氛圍仍偏多

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
房地產專家認為，疫情趨緩後，看屋人潮回流，代表仍有許多剛需，整體房市下半年仍是稍微偏多。圖／新北市地政局提供
房地產專家認為，疫情趨緩後，看屋人潮回流，代表仍有許多剛需，整體房市下半年仍是稍微偏多。圖／新北市地政局提供

政府祭出的打房政策「房地合一稅2.0」、「實價登錄2.0」都在7月1日上路，將納管紅單，且持有5年內出售都將課稅，盼能打壓房價。不過房地產專家認為，此舉可以減少投資客炒房行為，但剛性需求仍在，新北重劃區新屋都有在慢慢去化，房價不大可能出現短期大幅下跌，目前市場整體氛圍仍是稍微偏多。

房地合一稅2.0上路後，個人不動產若「持有2年內」出售均會課45%稅金、「超過二年、未逾五年」出售則會課35%稅金，比1.0的範圍更廣；實價登錄2.0則新增「紅單交易納管」、「預售屋全面納管並即時申報」、「地號門牌完整揭露」等措施，希望讓房市交易更加透明化。

有許多投資客擔心遭套牢，在前幾個月就開始拋售房屋，新北市各區在疫情前房屋成交量都呈現上升趨勢，直到疫情爆發後，許多社區不能帶看、民眾也擔心風險，成交量才降下來。

許多民眾認為，政府打房新政上路後，房價有望大幅降低，讓年輕人也買得起房子，不過房地產專家卻有不同意見。

屋比總監陳傑鳴表示，最近疫情趨緩，房市又開始活絡起來，目前看屋人潮已回到疫情前的8成，相較5、6、7月是大幅成長，主要是因為剛性需求仍在，台北市的房子對許多人來說太貴，新北市的新興重劃區自然就成為首選。

陳傑鳴指出，像是板橋江翠重劃區、新莊副都心、三重、五股其實都有捷運題材，鶯歌鳳鳴重劃區也有滿多人詢問，總價1千萬初頭的房子都很受歡迎，整體房價應不會大幅下降；當然也有像淡水這種離台北市較遠，案量大，賣壓相對較重的重劃區，保值效果相對差一點。

陳傑鳴表示，新北幾個主要都會區現階段都還有新屋持續去化，這代表房市狀況還算不錯，整體來看，下半年應還是偏多一些。但也要提醒大家，在購屋時，要選擇價錢合理的住宅產品，這樣就算出現修正，也不會一下跌太多，導致心情受到影響。

重劃區 疫情

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