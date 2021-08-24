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威力彩獎落三峽 黃子佼邀得主作公益助庇護工場

中央社 / 新北24日電

新北市長侯友宜今天和藝人黃子佼聯手行銷庇護工場中秋節禮盒。黃子佼搭上彩券議題，邀三峽中威力彩頭獎的得主作公益「希望你把福氣分給我們新北市庇護工場的朋友」。

新北市政府今天舉辦「庇護暖中秋 愛心大獻禮」活動，全力促銷庇護工場的產品，侯友宜受訪表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，新北庇護工場的孩子們非常辛苦，希望大家能多購買秋節好禮，給他們滿滿的支持。

侯友宜說，感謝黃子佼一路用愛相挺，去年創造了新台幣3.3億元的佳績，成長了1.8%，今年希望有更多有愛心的好朋友們，一起來幫助庇護工場的孩子們，不僅實體販售外，還可上Yahoo、PChome、露天、蝦皮等電商平台來購買。

由於威力彩27億元頭獎昨晚在三峽開出且1人獨得，活動代言人黃子佼受訪時也搭上彩券議題表示，也想呼喚一下三峽中獎的朋友，作公益是必須的，「你這麼有福氣，希望你把福氣分給我們新北市庇護工場的朋友，呼喚你啊！你在哪裡？30歲的上班族，那可見新北市是充滿lucky的」。

黃子佼說，現在因為疫情期間，希望大家透過電商平台動動手指，然後又有優惠又有免運費，非常的方便，直接把好貨送到家，中秋節又要到了，希望大家在選購禮盒的時候，參考一下新北市庇護工場產品。

庇護工場 中秋節

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