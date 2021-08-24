新北推銷庇護中秋禮 黃子佼：威力彩得主在哪

中秋節即將到來，新北勞工局規劃庇護四大商城「庇護暖中秋-愛心大獻禮」線上暖心展售會，新北市長侯友宜及代言人黃子佼今攜手力推，即日起至9月21日止消費金額全面85折並加贈精美小物。黃子佼還呼籲，昨威力彩三峽上班族的得主，也把福氣分給庇護工場的朋友。

新北市27家庇護工場協助超過500位的庇護員工就業，今年推出多款優質禮盒，像是喜憨兒庇護工場與幾米合作的「遇見夢想月餅禮盒」、唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館「璀璨幻月綜合酥禮盒」。

另外還有集賢庇護工場推出的「花饗月圓禮盒」、慈育庇護工場「臻饌伴月禮盒」，以及超級可愛的慈泰庇護工場「幸福樂章．小協奏餅乾禮盒」、愛盲庇護工場「花好月圓-酥餅禮盒」等，樣樣都是2021中秋送禮的最佳首選。

侯友宜說，去年黃子佼自掏腰包力挺，也帶動買氣創造3.3億的佳績、成長了1.8%，今年因為疫情非常擔心，這次除了實體販售，也靠4大電商平台，盼大家能與黃子佼一樣多給予支持，新北庇護工廠因為有大家，才能夠自立自強。

黃子佼指出，庇護工廠產品讓他驚為天人，且送給朋友都讚不絕口，簡單說就是送禮、自用兩相宜，大家選購禮盒的時後，參考一下新北庇護工場，一定能找到喜歡的單品。

黃子佼還說，威力彩頭獎昨開在三峽，可見新北市是充滿lucky，30歲的上班族得主做公益是必須的，希望把福氣分給新北市庇護工場的朋友，也請大家多多支持。