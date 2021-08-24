快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北推銷庇護中秋禮 黃子佼：威力彩得主在哪

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜（右2）及代言人黃子佼(右)今攜手力推新北庇護工場中秋禮盒。圖／新北新聞提供
新北市長侯友宜（右2）及代言人黃子佼(右)今攜手力推新北庇護工場中秋禮盒。圖／新北新聞提供

中秋節即將到來，新北勞工局規劃庇護四大商城「庇護暖中秋-愛心大獻禮」線上暖心展售會，新北市長侯友宜及代言人黃子佼今攜手力推，即日起至9月21日止消費金額全面85折並加贈精美小物。黃子佼還呼籲，昨威力彩三峽上班族的得主，也把福氣分給庇護工場的朋友。

新北市27家庇護工場協助超過500位的庇護員工就業，今年推出多款優質禮盒，像是喜憨兒庇護工場與幾米合作的「遇見夢想月餅禮盒」、唐氏症基金會愛不囉嗦手作體驗館「璀璨幻月綜合酥禮盒」。

另外還有集賢庇護工場推出的「花饗月圓禮盒」、慈育庇護工場「臻饌伴月禮盒」，以及超級可愛的慈泰庇護工場「幸福樂章．小協奏餅乾禮盒」、愛盲庇護工場「花好月圓-酥餅禮盒」等，樣樣都是2021中秋送禮的最佳首選。

侯友宜說，去年黃子佼自掏腰包力挺，也帶動買氣創造3.3億的佳績、成長了1.8%，今年因為疫情非常擔心，這次除了實體販售，也靠4大電商平台，盼大家能與黃子佼一樣多給予支持，新北庇護工廠因為有大家，才能夠自立自強。

黃子佼指出，庇護工廠產品讓他驚為天人，且送給朋友都讚不絕口，簡單說就是送禮、自用兩相宜，大家選購禮盒的時後，參考一下新北庇護工場，一定能找到喜歡的單品。

黃子佼還說，威力彩頭獎昨開在三峽，可見新北市是充滿lucky，30歲的上班族得主做公益是必須的，希望把福氣分給新北市庇護工場的朋友，也請大家多多支持。

新北勞工局說，歡迎民眾到Yahoo、PChome、蝦皮購物及露天拍賣平台的「新北市庇護工場網路商城」購買中秋商品，相關訊息可上新北勞動雲臉書或致電勞工局(02)2960-3456分機6588洽詢。

新北市長侯友宜（左）及代言人黃子佼今攜手力推新北庇護工場中秋禮盒。圖／新北新聞提供
新北市長侯友宜（左）及代言人黃子佼今攜手力推新北庇護工場中秋禮盒。圖／新北新聞提供

庇護工場 中秋節

延伸閱讀

北市編28億自購第三劑 侯友宜：6月就籲中央提前部署

越南肉製品尚未流出新北 侯友宜樂見跨縣市打擊犯罪

籃球場開不開政策急轉彎 侯友宜說明其中原因

覆蓋率低推疫苗護照 侯友宜：變相懲罰民眾

相關新聞

中和壽德公園滯洪池工程引爭議 明與在地居民開說明會

新北中和市壽德公園滯洪池工程，先前因未與在地居民完整溝通引發爭議，明天將進行較為大型的說明會，壽德里里長張宗正表示，這次...

金山運動休閒廣場開放 採分項預約登記制

金山運動休閒廣場是北海岸唯一的公立運動休閒中心，室內的設備及新增體健器材，深受運動民眾的喜愛，隨著疫情警戒封閉了三個多月，今(24)日起全面開放，採取預約登記制，還有分項目的人流上限管制，要確保健康的運動活動不會成為防疫破口。

瑞芳共融式遊具未驗收 缺安全檢驗民眾別急

瑞芳區四腳亭瑞慶橋下的高灘地公園，經新北市議員林裔綺爭取6百萬元經費設置了許多共融式遊具，目前雖整體工程完成，但還缺少安全性檢驗等，新北市議員林裔綺會勘，並呼籲民眾待檢驗通過後，安全無虞的情況之下，再來享受一個安全又好玩的共融式遊憩公園。

即時影像加上智慧監控 蘆洲市場防疫添助力

為強化市場防疫機制，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視，特別與蘆洲區公所合作，在人潮密集的市場架設HSAI即時影像智慧監控系統，讓區公所人員透過最清晰、最即時的影像，有效掌握市場動態，降低群聚感染風險，也可以運用在治安管理及火災預警等多重功能。

人行道竟被機車練直線加速 汐止會勘裝路阻

汐止區鐵路橋下的機車考照練習場，自從疫情解封後，好多年輕人來練習，經常大排長龍，不過，因為要等，就有民眾先在緊鄰的人行道上練直線加速，也讓許多行人覺得好危險，所以，今(24)日新北市議員張錦豪會勘，要設置路阻，不讓機車騎上人行道。

道路太窄難會車 淡水埤島里民捐地要拓寬

新北市淡水區埤島里的埤島橋通往76號旁的這一條產業道路車型較大的公車或垃圾車經過都很難，經市議員蔡錦賢服務處、埤島里長蔡正忠與路旁的地主協調後，願意捐出土地，將原先的2米增加到近3米半的寬度，預計今年底前就可以完成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。