虛擬實境體驗等可營業 北市：應落實防疫指引

台北市產業局今天表示，虛擬實境體驗館、密室逃脫等互動式情境體驗服務業，即日起可營業，業者及消費者應落實防疫指引，像禁飲食、環境消毒、實聯制、戴口罩等。

台北市政府產業發展局指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，公告互動式情境體驗服務業即日起可營業，包含提供穿戴式或行動式實境體感設備，像虛擬實境（VR）體驗館，經統計共4家。

至於透過文字、道具等供消費者以解謎或任務方式體驗活動營利事業，像密室逃脫等，北市約20餘家。

產業局指出，互動式情境體驗服務業即日起可營業，應遵守防疫營運指引，包含場所內禁飲食等，消費者參加體驗活動時，實聯制、戴口罩、保持社交距離等。

虛擬實境體驗館業者，針對機台及穿戴設備每次使用後，要消毒並靜置1小時，穿戴設備每次使用時應更換一次性墊片。

至於密室逃脫等業者，應實施人流管制，以2.25平方公尺1人為上限，包含工作人員場內人數最多不超過10人，每場次須間隔1小時，場次結束後進行道具消毒，業者要提供一次性手套給消費者在活動體驗時使用。

此外，產業局表示，美髮、美容護膚、美甲等業者已可營業，且應遵守經濟部訂定「美容美體業防疫管理措施建議指引」，像臉部美容業，應設可阻隔飛沫噴灑的頭臉部防護箱。