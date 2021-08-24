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高端開打 游淑慧：建議蔡總統代表檢驗中和抗體

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
游淑慧建議總統蔡英文能代表檢驗。游說，這不是針對蔡英文個人，而是針對一國總統與數十萬施打高端疫苗民眾的重視。圖／報系資料照
游淑慧建議總統蔡英文能代表檢驗。游說，這不是針對蔡英文個人，而是針對一國總統與數十萬施打高端疫苗民眾的重視。圖／報系資料照

高端疫苗開打，台北市議員游淑慧今天在臉書表示，美國、英國、甚至日本、香港等國家，施打疫苗後，陸續有讓民眾檢驗中和抗體的自費篩檢項目、實驗室、甚至快篩試劑。游淑慧建議總統蔡英文能代表檢驗。游說，這不是針對蔡英文個人，而是針對一國總統與數十萬施打高端疫苗民眾的重視。

游淑慧也提到，若打了防護力不足的疫苗，或沒有產生足夠抗體的免疫系統，面對病毒，可能就像清末甲午戰爭，北洋水師打出泥沙砲彈一樣，潰不成軍，「你以為你有武器，以為你有保護，結果只是讓信任者無辜遭殃」。

游淑慧今天在臉書表示，打了疫苗，不代表有抗體；有了抗體也不代表足應付Delta。大家關心高端如何，中和抗體驗一驗又何妨。只是很可惜，她問了聯合醫院，聯合醫院表示，在台灣，衛福部還沒有開放能做這項檢驗。

游淑慧說，打了疫苗的人，會因為疫苗不同、個人免疫系統不同，而有不同的抗體效果。也就是打了疫苗，並不是人人都有足夠抗體或足夠防護力。而中和抗體測試有3個主要用途，包括監測或檢測先前的新冠感染，確認是否感染後產生免疫反應、監測抗體疫苗反應、檢驗中和抗體。游淑慧說，這不是針對高端，而是針對一個臨床實驗未完成疫苗的謹慎。

游淑慧建議蔡總統能代表檢驗，她說，難道指揮中心不想知道，花了數十億購買的疫苗，到底真實效果如何？游表示，坦白說最可怕的不是沒打疫苗，最可怕的是自以為打了疫苗，但沒有產生足夠防護力而不自知。

高端疫苗 游淑慧 蔡英文

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