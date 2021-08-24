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北市抽驗蔬果產品 微風超市的芹菜遭驗出農藥殘留超標
為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果殘留農藥，今年7月共抽驗50件蔬果產品，有5件不符合規定，包含微風超市販售的芹菜，不合格率10％，其中1家士林區的士東水果行因無法提供產品來源，遭罰3萬至300萬元罰鍰。
衛生局說明，此次抽驗出的5件不合格產品，1件特選榴槤檢驗出2項，1件金枕頭榴蓮、2件芹菜、1件小白菜，各檢出1項殘留農藥不符合「農藥殘留容許量標準」規定。
殘留農藥含量超標者，違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，可處責任業者6萬元以上、2億元以下罰鍰，若無法交代來源，則可處3萬以上、300萬元以下罰鍰。
此次5件不符合規定產品，衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源，其中4件來源廠商來自新北市、台中市及彰化縣，已移請所贅生局及農政但為溯源處辦並輔導農民正確田間施藥，另一間則因無法交代產品來源，依規定懲處。
衛生局表示，市面抽驗產品屬於終端管理，只有落實源頭田間監測及產地加強輔導農民，在栽種時正確施用農藥，才能有效減少蔬果殘留農藥問題，呼籲農友施用農藥時，應符合相關法令。
針對販售業者，對於販售的蔬果應要求賣方提供完整產品交易憑證，並將產品外相來源資訊，包含廠商名稱、供應代號等拍照存證，以利後續追查不合格產品來源。
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