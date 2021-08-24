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洗冷氣7折又可節能 新北推服務業、商家空調保養專案

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市經發局為服務業、商家推出保養空調7折優惠，減少業者壓力，並呼籲業者定期保養可達節能效果。圖／新北經發局提供
新北市經發局為服務業、商家推出保養空調7折優惠，減少業者壓力，並呼籲業者定期保養可達節能效果。圖／新北經發局提供

新北市受疫情影響，服務業、商家業績重挫，百廢待興，針對疫情後常需維護環境品質，市府推出空調保養優惠，與5家空調保養廠商合作，業者能以市價7折為保養設備，廠商也提供免費殺菌、空品檢測、30天保固等專案服務，減輕業者衝擊。

經發局表示，這是首次推出空調保養優惠專案，定期清洗濾網可節省約7％電費，冷氣也能因此產生10到20％節電效益，同時清除長年累積在機器內的黴菌與粉塵。

經發局長何怡明指出，針對新北服務業與商家，找來愛潔淨、扣扣零零柒、和泰、強森與金耀等5家空調保養業者合作，有部分廠商使用對環境友善的洗劑保養，期盼幫助各業者在舒適的環境中營運，降低衝擊。

新北轄內中小型服務業、商家能以市價7折專案方式為空調保養，除保養外，多數廠商都有提供30天免費保固、高溫蒸氣殺菌、空品檢測等創新服務。

經發局表示，空調設備經過深層保養後，約可降溫2到5度，這次優惠方案名額有限，預計可保養1750台空調設備，節省約37萬度電，相當於102個4人小家庭年用電量。企業在節能上，除將耗能設備汰換為節能款外，透過定期保養維持設備運轉能效，也能達到節電成效。

針對推動企業節能，除這次空調保養專案外，新北市在疫情期間也推動新北安心商家防疫節能措施補助，今年也有在地20間企業可接受市府能源用戶輔導計畫，將邀請專家對企業用電診斷，分析節能改善建議，規畫節電作為。

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