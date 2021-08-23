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新北市增2名副發言人 遭解讀部署明年大選
新北市長侯友宜今日宣布，市府團隊將新增2名副發言人，分別是2018年協助侯友宜競選市長的「新北學姊」蔡畹鎣與最近剛從經發局調任新聞局的呂家愷，加上原副發言人戴湘儀，新北市府現已有3名年輕的副發言人，被解讀是在培養戰力，為接下來的選戰超前部署。
蔡畹鎣畢業於世新大學，在校時曾擔任過學生會長，2018年在侯友宜競選市長時加入團隊，當時因外型亮眼，受到矚目，被冠上「新北學姊」封號，侯當選後便在市府團隊服務，主要負責新媒體業務。
呂家愷在經發局主責行銷，包括2019年招商感恩酒會、2020年露天電影院、新北168等活動，以經發局「金秘書」的形象為市府行銷。
侯友宜說，新北市升格已10年，他希望延攬青年優秀人才擔任新北市政府副發言人，強化與市民的溝通，也讓大家了解新北的改變。
據了解，新北接下來會讓3名副發言人在各自擅長的領域發揮所長，期待能讓藉此增加市府曝光度。
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