動物之家案暫緩 簡舒培嗆柯擺爛：該做的債留後任

台北市長柯文哲今天宣布暫緩北市動物之家新建工程，北市議員簡舒培今天在臉書說，從柯文哲對動物之家擺爛的態度看，根本是「胡亂講、不想做」。難道今年不蓋，明年工程原物料費用會更便宜嗎？柯文哲早已無心市政，把該做的工作都「債留後任」。

簡舒培說，柯文哲一面在臉書義正詞嚴表示，「不能善待動物，不算是進步的國家」，表現愛好動物的形象蹭聲量；另一面，卻又在市長室會議嫌蓋動物之家的工程經費太貴，說「台北動物蓋這麼好幹嘛！」。

簡舒培今天也在臉書貼出市長室會議的公文記錄，簡說，柯文哲所謂的「友善動物」就是如此虛偽，蹭完貓咪後就踹下去，動物的福祉跟市長的聲量比起來根本微不足道。

簡舒培說，今年初台北市議會才通過動物之家主體建築新建工程5.8億的連續性預算（民國110至112年），柯文哲卻因為土地垃圾清理費太高、工程原物料上漲要追加預算，就不想蓋，8月18日在市長室會議決議要暫緩一年，另覓土地重新規劃。

簡表示，柯文哲曾吹噓他的重大工程建設是「先有計劃、後有預算」，要「慢慢想、快快做」。現在從他對動物之家擺爛的態度來看，根本是「胡亂講、不想做」。難道今年不蓋，明年工程原物料費用會更便宜嗎？柯文哲早已無心市政，把該做的工作都「債留後任」。