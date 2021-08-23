萬華阿公店「學茶道」才能復業？ 北市府：公私協力去除汙名

台北市預期最快9月讓萬華茶室復業，但北市議員徐立信接獲陳情，要求茶道老師教阿公店小姐學茶道才能復業，批評是矯枉過正，不合乎實際情況，台北市副市長蔡炳坤表示，目前在輔導階段會建立示範店家，讓業者觀摩、實習，但必須等待中央公布開放八大後，才能復業。

蔡炳坤說明，目前市府積極與萬華相關茶室業者進行討論，過去2周業者也告知個別情況並做充分討論，包含業者有無執照、未來營業是符合什麼業別等，進行全面性溝通，業者也明確表達，希望藉由這次能去除汙名化。

蔡炳坤表示，目前還在輔導階段，會慢慢建立一些示範店家，讓其他業者互相觀摩、學習，但以上都是準備工作，要等到中央公布開放八大，才有復業的問題，業者很也清楚目前的政策，盼透過公私協力，讓萬華走出過去不太好的名譽，走向比較好的未來發展，團隊都在努力。