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支持國產疫苗 汐止議員疫苗站送防護面罩
高端疫苗開打，因為了支持國產疫苗，今(23)日新北市議員張錦豪也準備了二千個防護面罩，到汐止疫苗接種站發放給打疫苗的民眾，有民眾一拿到面罩當場就戴起來，多一層防護。
新北市議員張錦豪表示，今天國產疫苗開始施打，有看到蔡總統一大早就接種疫苗，所以，在汐止兩個疫苗接種站，一個是在山光厚德市民活動中心，一個是在汐止區公所，特地準備了2000個面罩免費送給大家，就是要支持國產疫苗的施打。
厚德里長陳有諒說，今天是活動中心第二次施打疫苗，第一次是在8/11日，這次今天是高端開打，現場看蠻多年輕人施打疫苗，為了健康、增加保護力，大家都很踴躍。
有民眾拿到面罩就當場拆封戴起來，能夠多一層防護，而當天疫苗接種踴躍，以山光厚德接種站來說，一天施打700人，光是早上就打了超過370人，民眾說，其實不挑疫苗廠牌，打高端支持國產也不錯。
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