聽新聞
test
0:00 / 0:00

支持國產疫苗 汐止議員疫苗站送防護面罩

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪也準備了二千個防護面罩，到汐止疫苗接種站發放給打疫苗的民眾。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪也準備了二千個防護面罩，到汐止疫苗接種站發放給打疫苗的民眾。 圖／觀天下有線電視提供

高端疫苗開打，因為了支持國產疫苗，今(23)日新北市議員張錦豪也準備了二千個防護面罩，到汐止疫苗接種站發放給打疫苗的民眾，有民眾一拿到面罩當場就戴起來，多一層防護。

新北市議員張錦豪表示，今天國產疫苗開始施打，有看到蔡總統一大早就接種疫苗，所以，在汐止兩個疫苗接種站，一個是在山光厚德市民活動中心，一個是在汐止區公所，特地準備了2000個面罩免費送給大家，就是要支持國產疫苗的施打。

厚德里長陳有諒說，今天是活動中心第二次施打疫苗，第一次是在8/11日，這次今天是高端開打，現場看蠻多年輕人施打疫苗，為了健康、增加保護力，大家都很踴躍。

有民眾拿到面罩就當場拆封戴起來，能夠多一層防護，而當天疫苗接種踴躍，以山光厚德接種站來說，一天施打700人，光是早上就打了超過370人，民眾說，其實不挑疫苗廠牌，打高端支持國產也不錯。

高端疫苗 汐止

延伸閱讀

蔡適應打高端：自己的國家自己救 對國產疫苗有信心

相關新聞

樹林都計通盤檢討 有助發展

新北市樹林、山佳約928公頃土地都計第3次通盤檢討已通過新北市都委會審議，將變更計畫區內不符現況使用的地目，像是廣兼停就...

鶯歌國中、小地下道 化身藝術廊道

新北市鶯歌區唯一一條地下道是鶯歌國中、小學生上下學重要通道，過去毫無特色，地方透過帆布、階梯彩繪等方式，把地下道打造成藝...

新北海葬 20先行者回歸自然

新北市昨天舉行今年首場海葬，20名先行者在6000公尺外海瀟灑離航，回歸自然懷抱，其中一名黃先生罹癌後申請「新北身後關懷...

工業區立體化2.0 容積獎勵50%

新北市今年推出工業區立體化2.0方案，因通過的廠商能獲得50%獎勵容積，為防止炒作房地產，除調整適用範圍，並新增非屬產業...

北市12歲以下停課大人陪 議員促發補貼

下周三就要開學，台北市規定若班級1例確診全班停課、2例確診全校停課，12歲以下隔離必須有大人陪同。北市議員許淑華呼籲，柯...

動物之家改建暫緩 柯：3方向辦理

台北動物之家新建預算追加2億，先前傳出市長柯文哲不願追加預算，居然要找「戰犯」懲處動保處長。柯文哲昨天則宣布，將暫緩動物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。