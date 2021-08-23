公園設施開放難清消？ 北市：明天開會討論

北市12歲下學童遭隔離，需有1名大人陪同，台北市副市長黃珊珊表示，凡有通知書的話就可以得到中央1000元補貼，至於，公園遊戲及運動設施何時開放，明天將再開會討論，主要是針對清消以及相關接觸處理做討論。

台北市規定若班級有1例確診者就全班停課、全校2例確診全校停課，12歲以下學生無論在家或被隔離，都必須有照顧者陪同，北市議員許淑華呼籲，北市府應提供家長們停課補貼的「家庭照顧補貼方案」、不要讓家長的夢魘再度發生。

黃珊珊表示，目前針對12歲下學童，因為同學確診，而遭隔離的學童，需有大人陪同，大人也會收到由衛生單位將發放居隔通知書，有通知書的話，每天可由中央補貼1000元，隔離期間入住的防疫旅館費用，將由市府負擔。

至於，公園遊戲及運動設施何時開放，黃珊珊表示，公園設施等，明天會再舉行解封會議，每周做檢討，主要是針對清消以及相關接觸處理做討論。