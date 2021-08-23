石門溪石碑段大雨易溢堤 市議員爭取護岸加高

石門區石門溪大雨常讓溪水溢堤，目前中下游護岸可以見到幾乎都已經增高保護兩岸的農地，只剩下水尾土地公石碑段部分護岸相當低矮，遇到稍大雨勢就有溢堤可能，因此里長邱朝欉向市議員陳偉杰尋求協助辦理會勘，終於拍板要將右側護岸加高。

尖鹿里長邱朝欉說，沿著石門溪下游往上游走，兩岸都是農田，而中下游溪段，有溢堤危險的護岸都已經加高，只剩下土地公石碑旁的溪岸還有溢堤的可能，加上水利會的攔水堰讓一旁的護岸剩下不到一米的高度，正值防汛期，擔憂會再度發生溢堤情事，造成農民損失，為此也感謝市議員陳偉杰協助，拍板讓這一段的護岸加高，守護農民與居民生命財產安全。

市議員陳偉杰表示，石門溪礙於市府的經費不足，護岸加高工程只能分階段來進行，如今只剩下土地公石碑段，為此也要求市府水利局與公所要在兩個月內設計、規劃並施作，藉以在防汛期讓農民的作物與居民的居家環境安全都更加有保障。