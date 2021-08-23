動物之家改建暫緩 柯文哲：國家政策失衡、3方向辦理

海巡署高雄查緝隊攔截走私漁船，發現154隻品種貓，因認定為走私動物，依法全數安樂死，引起全台熱議，台北市長柯文哲日前在臉書發文稱「不能善待動物，不算是進步的國家」，卻遭北市議員黃郁芬打臉批評，市府規畫改建動物之家時，柯文哲還嫌費用太貴，盼柯能言行一致。柯文哲今表示，由於國家政策失調，導致營建物價漲幅太大，才暫緩動物之家改建，後續將以3方向辦理。

柯文哲指出，動物之家原案擬暫緩興建原因有2點，第一，工程原物料持續上漲，導致改建預算從5億多跳到8億多。從去年5月志氣親，整個台灣營建物價大約上漲14％，大宗物料包含鋼筋上漲56％、模板13％、混擬土3％及人力短缺等。

柯文哲說，這不是個案，像是捷運南北環六個土建標案都因此流標2次，「這是國家的問題」，造成所有上億元的重大工程出現狀況。

第二，營建廢棄物處理費飆漲，現在的動物之家是蓋在內湖垃圾山上面，若要往下開挖地下室，需額外支付費用處理地下垃圾，去年7月以前，若要處理1立方公尺的廢棄物，費用為600至800元，現在是8000至1萬元，漲了快10倍。

柯文哲說，動物之家已有蓋中繼之家，提供流浪貓犬較好的居住環境，中繼設備用個幾年沒有問題，改建時間的壓力也會比較小，「動物之家真的要蓋在垃圾山上嗎？」這也是內部再檢討的問題，要做就把整個內湖垃圾山處理，但須長遠規畫，不要為了動物之家就不處理垃圾山。

目前動物之家主體建築後續辦理方向有3點，第一，評估另覓適當土地興建動物收容所；第二，在尋覓及興建動物之家主體建築期間，中繼設施持續使用；第三，保留預算科目。擬保留2011至2023年動物之家改建總預算5億8165萬8000元，今年編列250萬擬保留至以後年度執行，2022年擬編列1千元，另中繼設施2022年工程預算配合改編列為144萬1千元。

柯文哲最後忍不住抱怨，過去一年營建物價漲這麼多，質疑國家怎麼會整個失控，大陸熱錢回來5000億，整個ICT也在搶建廠房，前瞻計畫8400億下去，如果重來一遍，國家公共工程委員會應把國家要做的工程排起來，沒有時間順序的要調整。

柯文哲說，一大堆錢都跑進營建業，造成現在漲幅這麼多，這是行政失能的例子，政府因預算沒有編排好所造成，當年他世大運選手村的社宅發包時，一坪約8.55萬，現在北市社宅一坪若沒有20萬標不出去，成長2.5倍，特別是過去一年漲幅特別多，這是國家政策失調，要反省，「但講了這麼多也不見中央在意」，強調國家工程要有長遠的規畫。