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新北通過樹林土地通盤檢討 原停車場未來可改建商場

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
樹林、山佳都市計畫第三次通盤檢討日前已通過新北市都委會審議，將送內政部，未來可將廣兼停用地變更為停車場用地，興建大樓，設置商場、公共服務設施。圖／新北市城鄉局提供
樹林、山佳都市計畫第三次通盤檢討日前已通過新北市都委會審議，將送內政部，未來可將廣兼停用地變更為停車場用地，興建大樓，設置商場、公共服務設施。圖／新北市城鄉局提供

新北市城鄉局提出的樹林、山佳約928公頃土地「都市計畫第三次通盤檢討」已於8月20日通過新北市都委會審議，全案將提內政部審議。此次會變更計畫區內不符現況使用的地目，像是廣兼停就會變為停車場用地，未來可改建大樓、商場，另外河川區、文資區也都會做出調整。地方民代對此樂觀其成，認為此舉不只能維持停車供給，還可促進地方發展。

樹林都市計畫區面積達674公頃、樹林(山佳地區)都市計畫區面積為254公頃，兩處分別於90年間發布過二次通盤檢討，迄今已逾20年，有許多用地早已不符合當初規畫使用，有些地目更是因此荒廢。

城鄉局指出，他們特別針對一些不符現況使用的地目來變更，像是沙崙排當初要整治時，政府將周邊全畫為河川區，但整治完後仍有大塊土地沒有使用，長期荒廢，他們將在這次將地目調整回住宅用地，還地於民。

城鄉局表示，另外還有4處達0.68公頃的廣兼停用地將變更為停車場用地，也就是說，以前只能做平面停車場的用地未來都能興建地上物，能夠設置商場或市民活動中心、公托中心、圖書館等公共設施，將土地利用最大化；還有一些文化資產原本用地都在農業區，會在此計畫一併改為保存區，包括樹林抗日先烈十三公墓園、聖蹟亭等。

新北市議員廖宜琨說，地方對此都很期待，樹林地區經多年發展，越來越繁榮，用地短缺，市府此次的計畫變更將增加更多地目來興建公益設施或者商場，此舉對城市發展大有助益，另外未被使用到的河川區變更為住宅區也是很好的做法，能讓居民領回自己的財產。

城鄉局補充，全案將於近日提內政部審議，此次檢討將一併辦理主要計畫、細部計畫拆離作業，以提高行政效率，預計最快明年底有機會通過中央審議，實施計畫。

都市計畫 停車場

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