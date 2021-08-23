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悠遊卡推「多喝水3D造型卡」歡慶25周年 每張售價490元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
「多喝水」上市25周年，悠遊卡與味丹公司也攜手推出紀念造型卡。圖／悠遊卡公司提供
「多喝水」上市25周年，悠遊卡與味丹公司也攜手推出紀念造型卡。圖／悠遊卡公司提供

為慶祝「多喝水」上市25周年，味丹公司與悠遊卡公司合作發行「多喝水3D造型悠遊卡」，時刻提醒自己別忘多喝水，該造型卡自8月25日起開放預購，每張售價490元，限時不限量。

「多喝水3D造型悠遊卡」是多喝水上市25周年的紀念造型卡，等比例仿真縮小，全透明瓶身內還有仿真液體，嗶卡感應時還會說出經典廣告台詞「多喝水沒事、沒事多喝水」。

悠遊卡表示，該紀念造型卡將自8月25日起上午11時至8月31日晚間23時59分止，同步在線上線下通路開放預購，民眾可至7-11超商、全家便利商店、momo購物網（限量6000個）預購，每張售價490元，限時不限量。

另外，味丹為慶祝「多喝水」上市25周年，也舉辦抽獎活動，即日起至9月底購買「多喝水」系列商品任2件，進入動網站登錄發票，還有機會將機車騎回家，詳情可見活動網頁

「多喝水」上市25周年，悠遊卡與味丹公司也攜手推出紀念造型卡。圖／悠遊卡公司提供
「多喝水」上市25周年，悠遊卡與味丹公司也攜手推出紀念造型卡。圖／悠遊卡公司提供
「多喝水」上市25周年，悠遊卡與味丹公司也攜手推出紀念造型卡。圖／悠遊卡公司提供
「多喝水」上市25周年，悠遊卡與味丹公司也攜手推出紀念造型卡。圖／悠遊卡公司提供

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