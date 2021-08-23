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鶯歌唯一人行地下道 化身藝術廊帶

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
鶯歌唯一1條地下道近期美化完工，在階梯用彩繪方式讓民眾通行起來感覺更有質感。圖／鶯歌區公所提供
鶯歌唯一1條地下道近期美化完工，在階梯用彩繪方式讓民眾通行起來感覺更有質感。圖／鶯歌區公所提供

新北市鶯歌唯一一條地下道是鶯學生上下學重要通道，過去卻毫無特色，去年在地方民意反映後，透過帆布、階梯彩繪等方式，在近期打地下道打造成藝術廊道，且保有展出作品空間。學校表示，鶯歌是藝術城，等開學後就會規畫讓學生作品可以在此展出，點綴地下道。

該地下道從鶯歌國中、小一處巷弄內跨越鐵路連接中正二路，因空間不足，沒辦法設置無障礙通行。當地居民反映，過去因地下道沒有監視系統，為確保學生上下學安全還會安排導護志工特別提醒。

新北市議員蘇泓欽指出，在監視系統設置後，地下道內依舊有光線不足問題，考量到鶯歌本身性質，希望能與當地藝術氣息做結合。

鶯歌區公所去年初與民眾、民代多次會勘討論後，去年6月開始改造地下道，以彩繪階梯並在階梯上方與左右兩側牆並用帆布輸出裝飾，把原先老舊素色改為可愛、單純的圖案，原訂去年底完工，但礙於經費不足，直到今年暑假才完工。

區公所表示，圖案背景有參考其他相關案例，讓行人走起來更有質感，未來重點希望能在地下道展出學生作品，在這目標下也不適合把彩繪用得太花俏，也留有約三分之一步道保有原先樣貌，是否要再延伸會再討論。

鶯歌國小校長黃國鏘表示，地下道雖是孩子們上下學重要通道，但兩側出口都藏在巷子裡，不是小孩或在地生活久的居民，都還不知道有這條地下道。他說，雖因疫情先前學生無法到校，但未來會跟美勞老師討論，看要如何讓學生作品可以在地下道展出。

蘇泓欽表示，未來展出學生作品後，看能否幫這些作品打燈，這能激起學生創作動力，也是種榮譽感，未來往返學生經過地下道看到自己或朋友作品，大家互相分享，說不定家長也能帶著小朋友前去打卡。

兩側牆壁雖是用簡單色彩輸出成帆布裝飾，但保有的空間能作為日後鶯歌國中、小學生展出作品的地方，能再點綴鶯歌唯一的地下道。圖／區公所提供
兩側牆壁雖是用簡單色彩輸出成帆布裝飾，但保有的空間能作為日後鶯歌國中、小學生展出作品的地方，能再點綴鶯歌唯一的地下道。圖／區公所提供

疫情 鶯歌區公所

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