北市12歲以下停課大人陪 許淑華:應有家庭照顧補貼方案

再過一周多就要開學，針對台北市規定，若班級有1例確診者就全班停課、全校2例確診全校停課，12歲以下學生無論在家或被隔離，都必須有家長陪同，北市議員許淑華呼籲，柯市府應提供家長們停課補貼的「家庭照顧補貼方案」、不要讓家長的夢魘再度發生。

許淑華說，距離9月1日全台開學僅剩一個多禮拜，爸媽們和孩子們準備好了嗎？目前台北市規定，若班級有1例確診者就全班停課、全校有2例確診者就全校停課，12歲以下的學生無論在家或被隔離都必須要有家長陪同。呼籲柯市府應未雨綢繆，規畫家庭照顧補貼方案，學童若不幸面臨停課，家長至少還有補貼支應、可以減輕育兒負擔。

許淑華說，三級警戒時，最令家長頭痛的就是要照顧在家的孩童，有些父母因為請假而少了收入，不方便請假的則得付額外的托育開銷，為此，行政院就發放家庭防疫補貼，用補貼方式減輕家長的照顧壓力。

許淑華提到，目前台北市的小學生有12萬人、幼兒園幼生有5.8萬人，若真的不幸有學校停課，那麼將會有非常多的家長受影響，因此她希望柯市府能比照中央方案，針對因孩子停課而受影響的家長補貼，目前四億捐款還有剩餘可以使用。

許表示，全球疫情還在肆虐，校園防疫將會是長期抗戰，與其讓家長提心吊膽，擔心未來某天如果停課該怎麼辦，不如現在就著手研議相關規畫，讓家長在開學前就可以放心。柯市府的防疫責任，除校園防疫要做好做滿外，也應該給家長們最全面的支援，校園防疫不容馬乎，給予家長們的協助也不能少。