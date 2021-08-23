新北辦地政特展 展出未來10年改造計畫

新北市今日在市府一樓大廳辦理「地造新北十來運轉－新北升格10年地政展」，此次展覽共有3個展區，以「東側城堡」、「中央膠囊」、「西側未來列車」3種風格代表新北土地的過去、現在與未來，民眾可在此觀賞新北過去10年與未來10年的城市發展。市長侯友宜表示，新北未來會努力開發塭仔圳、蘆南、蘆北、新店十四張、中和秀朗橋北側，要在2030年翻轉新北。

在東側城堡展區中會以宮廷城堡的造景來介紹市府過去完成的區段徵收、市地重劃開發區，其中包含「閃耀五星」及「金山重劃區」；在中央膠囊展區中，可見目前正在整治的新泰塭仔圳市地重劃區故事；未來列車展區內，可以看見即將進行的新店十四張、秀朗橋北側及蘆南、北區段徵收工程介紹。

展區結合互動程式與適合打卡的2D、3D特色拍照景點，讓展場不只是觀賞，還可以動手做、開心玩，拍照打卡，還有限量好禮可以領，家長也能帶著小朋友一起來玩沙畫，將作品貼在展覽牆面一同展出。

新北市地政局長康秋桂表示，很開心精心打造的展覽能順利開展，各展區所呈現的風格截然不同，每個展區都藏有許多小巧思值得讓觀展人仔細走一圈、玩一遍，誠摯邀請民眾一起來參觀，以互動式的模式來了解新北如何開發土地，認識自己的家鄉。