新北「身後關懷計畫」預立後事 今年首場海葬啟航

新北在今日上午辦理今年的首場海葬，民政局表示，環保葬近年來接受度高，新北在升格前後的採用人數成長近7倍，而去年推出的「身後關懷計畫」也頗受肯定，民眾可預選環保葬方式及地點，後續一系列流程通通免費，截至目前已有857位民眾申請通過，並有9位市民接受服務。

海葬為環保葬的一種，新北今日共有20位先行者，在淡雅花香與家屬溫柔祈語默禱中，於6000公尺外海瀟灑離航，以海葬方式回歸自然懷抱。民政局提到，今日其中一位先行者為罹癌的黃先生，他在生前申請「新北身後關懷計畫」，預先擇定海葬作為最後告別，年逾70歲的黃媽媽為圓滿兒子最後心願，不忌諱「白髮人不送黑髮人」傳統，也乘船送愛子最後一程。

殯葬管理處長黃秀川表示，去年5月啟動的身後關懷計畫頗受市民肯定，截至目前已有857位民眾申請通過，並有9位市民接受服務；市民只要年滿20歲，就可預選環保葬地點或海葬，身故後由市府協助聯合奠祭，免費提供接運、洗身、著裝、禮堂使用等21項流程及環保葬，不必擔心身後事成為家人負擔，更可透過殯葬自主方式，預先為自己選擇生命最終歸屬。

民政局長柯慶忠指出，隨時代變遷，環保自然葬接受度越來越高，今年初至7月就達963名，其中三芝櫻花生命園區266名，逼近前一年度全年總數，成為今年成長幅度最大的生命園區；統計新北市升格以來，共有10405人植存、520人參加海葬，相較升格前僅1571人植存、95人海葬，整體成長近7倍。

柯慶忠表示，市府率先全國於三芝櫻花生命園區種福樓設置「環保葬追思專區」，已完成裝設200座祈福燈，今年7月1日開放民眾申請，後續將視使用情形再增加，預計完成1400座祈福燈，提供環保葬家屬一個可思念憑弔的處所。