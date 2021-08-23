快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市動物園水豚君生2寶 產後不顧鄰居友情帶著寶寶跑

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
水豚君第二代「妹妹」，在今年7月30日順利產下兩隻寶寶。圖／北市動物園提供
水豚君第二代「妹妹」，在今年7月30日順利產下兩隻寶寶。圖／北市動物園提供

北市動物園的水豚君第二代「妹妹」，在今年7月30日順利產下兩隻寶寶。動物園表示，因為是在茄苳樹下出生，取名為加加、苳苳，初次生產的「妹妹」母性堅強，連好鄰居馬來貘「貘克」都不能接近接近寶寶。

台北市立動物園透過「台灣動物園暨水族館協會（Taiwan Aquarium and Zoological Park Association）」的合作平台，向台南頑皮世界野生動物園借殖了4隻水豚，分別是公水豚「阿比」和「君君」以及母水豚「阿皮」和「阿卡」。

動物園表示，因群體中有兩隻雄性個體的關係，優勢雄性「阿比」在檢疫時就有驅趕和攻擊「君君」的行為，以至於水豚進駐熱帶雨林區時，除了跟蜘蛛猴共用場域的「阿比」、「阿皮」和「阿卡」，只有「君君」被安排獨自一豚與馬來貘「貘克」共用戶外活動場。

不過，「君君」單身的生活並沒有持續太久，另一群水豚「阿比」和「阿卡」於2018年生下了水豚「妹妹」，在「妹妹」成年後，移出原本的家族和「君君」配對成功。

7月30日保育員整理戶外活動場時，發現「妹妹」已順利誕下兩隻水豚寶寶。

動物園表示，兩隻寶寶已由保育員命名為加加、苳苳，因為是在茄苳樹下出生的。由於目前園內水豚的所有權均屬頑皮世界，未來除非另外配對繁殖計畫才會離開北市動物園。

動物園表示，「妹妹」雖然是第一次生產，但母性堅強，水豚寶寶身上常常都有媽媽努力清潔整理的痕跡，精神也十分飽滿。不過幾天的時間水豚寶寶就有體力和媽媽一起活動，體型巨大的鄰居馬來貘「貘克」好奇想要接近水豚寶寶，「妹妹」都會鳴叫並帶著寶寶快速地離開。

動物園提醒，拜訪新生的水豚寶寶，不過要提醒大家不要餵食動物，並保持輕聲細語。

動物園 北市

延伸閱讀

北市動物園疫情間再傳喜訊 水豚「妹妹」升格當媽

哥哥陪我玩！小非洲象雙腳站立 擁抱撲向打掃中的保育員

北市動物園收編！這些保育類走私動物都沒被銷毀

馬來貘寶寶可愛外表萌翻眾人 北市動物園再添新生命

相關新聞

大口吸進芬多精！ 百年歷史「荖寮坑古道」　繞去暖暖60年老麵店吃碗古早味

暖暖的荖寮坑古道，或許很多人不熟悉，但這條古道可是有著百多年歷史，齊集人文風情與自然景觀於一身，清新療癒且野趣十足，喜歡探密的人怎麼能錯過。

不是人人都敢去！新北「沒有名字的秘境」山海大景一次擁有

跟著 小腦袋的旅行🧳 於 2020-05-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 2 個景點，其中包含 鼻頭角步道、燦爛和食。 山景海景同時享有的新北之旅

在台灣吃香港味！台北最道地「港式甜品」清單，芒果黑糯米、椰子燉奶必吃

一海之隔的香港旅遊景點不但很多，且極具當地文化特色鮮明，是台灣的最愛旅遊的地方之一，港式美食更自然是深受台灣人的喜愛。 疫情期間不能出國真是太煎熬啦～喜愛港式點心的大家不用擔心，Ready Go為您精挑細選出台北必吃的港式甜品及點心，想回味香港在地好滋味，快跟小編一起接著看下去！

耍廢.看海.玩週末！「新北金山」用湛藍的海撫慰週一的Blue

跟著 Jeannie 一直玩 於 2021-02-21 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 4 個景點，其中包含 洋荳子咖啡館、金山岬 燭台雙嶼、泰式餐廳- PATTAYA。

七星山、夢幻湖、冷水坑！ 台北城市旅行「陽明山」享受山系慢活森呼吸

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-05-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林、七星山苗圃登山口、七星公園。 台北市的步調雖快，但和其他國際大城市相比，卻顯得有條不紊，曾有人提及：「一座國際都會城市裡，有個開車30分鐘就能抵達的國家公園，甚至從市區徒步20分鐘就能上山賞景，這對許多人來說是件非常稀有的事。」台北市就是這麼一座美好的城市。 即便是繁忙的商業區，仍可感受到優雅慢活的溫厚氣質，我想跟綠樹成蔭有關。若想來一趟真正的慢活之旅，不妨到風景宜人的北投和士林，放眼綠樹從沒在視線裡少過，更別提從捷運劍潭站轉搭公車上山，沿途陽明山的芬多精、山菜料理與清新空氣，就已令人雀躍不已。

浪漫七夕遊基隆！ 牽手登頂基隆嶼、威尼斯風情合影、情人節必去情人湖公園

周末就是情人節了！為雙方保留時間，一起放空出去玩吧！ 先搭船去基隆嶼再去拍威尼斯彩色島美照，基隆探索美食後來到仙人洞探險，平日走讀燈塔故事、假日漫步情人湖~ 登頂基隆嶼 打卡威尼斯 絕美秘境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。