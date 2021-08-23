北市動物園水豚君生2寶 產後不顧鄰居友情帶著寶寶跑

台北市立動物園的水豚君第二代「妹妹」，在今年7月30日順利產下兩隻寶寶。動物園表示，因為是在茄苳樹下出生，取名為加加、苳苳，初次生產的「妹妹」母性堅強，連好鄰居馬來貘「貘克」都不能接近接近寶寶。

台北市立動物園透過「台灣動物園暨水族館協會（Taiwan Aquarium and Zoological Park Association）」的合作平台，向台南頑皮世界野生動物園借殖了4隻水豚，分別是公水豚「阿比」和「君君」以及母水豚「阿皮」和「阿卡」。

動物園表示，因群體中有兩隻雄性個體的關係，優勢雄性「阿比」在檢疫時就有驅趕和攻擊「君君」的行為，以至於水豚進駐熱帶雨林區時，除了跟蜘蛛猴共用場域的「阿比」、「阿皮」和「阿卡」，只有「君君」被安排獨自一豚與馬來貘「貘克」共用戶外活動場。

不過，「君君」單身的生活並沒有持續太久，另一群水豚「阿比」和「阿卡」於2018年生下了水豚「妹妹」，在「妹妹」成年後，移出原本的家族和「君君」配對成功。

7月30日保育員整理戶外活動場時，發現「妹妹」已順利誕下兩隻水豚寶寶。

動物園表示，兩隻寶寶已由保育員命名為加加、苳苳，因為是在茄苳樹下出生的。由於目前園內水豚的所有權均屬頑皮世界，未來除非另外配對繁殖計畫才會離開北市動物園。

動物園表示，「妹妹」雖然是第一次生產，但母性堅強，水豚寶寶身上常常都有媽媽努力清潔整理的痕跡，精神也十分飽滿。不過幾天的時間水豚寶寶就有體力和媽媽一起活動，體型巨大的鄰居馬來貘「貘克」好奇想要接近水豚寶寶，「妹妹」都會鳴叫並帶著寶寶快速地離開。

動物園提醒，拜訪新生的水豚寶寶，不過要提醒大家不要餵食動物，並保持輕聲細語。