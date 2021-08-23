北市高端疫苗接種首日 民眾嗨喊：終於等到了

國產高端疫苗今天開打，一早就到接種點排隊的民眾胡小姐難掩興奮表示，她從7月初等到現在，終於等到了很開心；越南籍的裴先生則說，無論疫苗廠牌，有打還是比較安全。

國產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）高端疫苗今天開始施打，台北市副市長蔡炳坤上午前往建成國中接種站視察施打狀況並關心民眾。

對於蔡炳坤的慰問，仍在排隊等待施打的胡小姐興奮表示，她今年35歲，已經從7月初等到現在，終於等到可以接種了，很開心，她對於國產疫苗很有信心，有打就有保護力。

一名剛接種完畢的裴先生說，他是越南人，當初登記意願時高端、莫德納與AZ都有選，後來先收到高端的預約通知，就來打了。

裴先生指出，他還有其他朋友也是打高端疫苗，他知道目前高端還沒有通過國際認證，未來出國可能還是會遇到問題，但不管是什麼疫苗，先打總是比較安全。

24歲的謝先生帶著女友和姐姐一起接種疫苗，他說，他的年紀如果要打其他廠牌還要等很久，而且公司有給疫苗接種假，所以就來打了，打完之後沒什麼特別的感覺。

蔡炳坤視察完接受媒體聯訪表示，台北市今天和明天預計替5萬916名民眾施打高端疫苗，今天同時開放下一波接種預約，中央預估會有2萬人，將在27日接種。

對於台北市長柯文哲日前宣布將編列新台幣28億元作為明年採購第3劑COVID-19疫苗的預算，蔡炳坤說，這個月底就會把預算書送到議會，預估可買250萬劑疫苗，只要是居住在台北市的民眾都會是接種對象，希望議員可以支持。