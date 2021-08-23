北市動物園疫情間再傳喜訊 水豚「妹妹」升格當媽

台北市立動物園今天表示，住在熱帶雨林區的水豚「妹妹」在7月30日順利產下兩隻寶寶，保育員觀察發現，「妹妹」雖然是首度當媽，但母性堅強，將寶寶照顧得無微不至。

台北市立動物園今天表示，水豚「妹妹」在7月30日順利產下兩隻寶寶，根據保育員觀察，「妹妹」雖然是第一次生產，但母性堅強，當體型巨大的鄰居馬來貘「貘克」好奇想要接近水豚寶寶，「妹妹」都會鳴叫並帶著寶寶快速離開。

不僅如此，動物園指出，水豚寶寶身上常常有「妹妹」努力清潔整理的痕跡，精神也十分飽滿，出生沒幾天就有體力和「妹妹」一起活動。

動物園提醒，歡迎大家到熱帶雨林戶外區拜訪新生的水豚寶寶，但請不要餵食動物，並保持輕聲細語，或許有機會看到水豚寶寶趴在媽媽身上、跟媽媽溫馨互動的珍稀畫面。

動物園介紹，水豚原生於美洲的亞馬遜雨林，動物園透過台灣動物園暨水族館協會（Taiwan Aquariumand Zoological Park Association）的合作平台，向台南頑皮世界野生動物園借殖了4隻水豚，分別是公水豚「阿比」和「君君」以及母水豚「阿皮」和「阿卡」。

動物園表示，因群體中有兩隻雄性個體的關係，檢疫時就觀察到優勢雄性「阿比」有驅趕和攻擊「君君」的行為，因此當水豚進駐熱帶雨林區時，就安排「阿比」、「阿皮」和「阿卡」一同與蜘蛛猴共用場域，「君君」則獨自與「貘克」共用戶外活動場。

不過，「君君」單身的生活並沒有持續太久，動物園指出，因為「阿比」和「阿卡」於2018年生下了「妹妹」，當「妹妹」成年後，就與「君君」配對成功，並順利在7月30日產下兩隻水豚寶寶。

此外，「阿比」和「阿卡」2月27日再度產下「車車」，如今尚未滿6個月大的「車車」已經升格當阿姨。

動物園在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間陸續有新生兒報到，還首度成功繁殖笑翠鳥、巴拉望孔雀雉等動物，更觀察到園內瀕臨絕種的白犀牛「犀旺」和「犀春」較往常頻繁地出現交配行為。