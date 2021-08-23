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北市28億自購疫苗 蔡炳坤：不限設籍、住台北就可施打

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤表示，台北市28億元自購疫苗，將不以設籍北市為條件，只要住在台北市，不管設不設籍，都是北市府要服務的對象，預計採購250萬劑應該足夠。圖／北市府提供
台北市副市長蔡炳坤表示，台北市28億元自購疫苗，將不以設籍北市為條件，只要住在台北市，不管設不設籍，都是北市府要服務的對象，預計採購250萬劑應該足夠。圖／北市府提供

北市政府將編列明年度28億元預算，自購第三劑疫苗，綠營議員質疑，市長柯文哲搞政治、蹭聲量，甚至自購疫苗非設籍北市的民眾打不打？恐衍生自購疫苗之亂，台北市副市長蔡炳坤表示，台北市28億元自購疫苗，將不以設籍北市為條件，只要住在台北市，不管設不設籍，都是北市府要服務的對象，預計採購250萬劑應該足夠。至於自購疫苗兩個目的，包括因應變種病毒及加強疫苗效果。

蔡炳坤今天赴建成國中視察高端疫苗接種狀況，蔡炳坤表示，北市府規畫明年編列28億元預算自購疫苗，這個月月底就會將預算書送到議會審議，預估購買250萬劑疫苗。

至於購買疫苗的流程，蔡炳坤說，中央對於地方政府或民間企業，都有一個制式流程，北市府必須委託藥商、準備相關資料，送衛福部食藥署審查，北市府針對這整個流程都有經過討論，目前北市府是依照程序，現在預算書送到議會後，希望能夠尋求議員支持，明年度執行採購、執行這筆預算。

至於採購何種疫苗？蔡炳坤說，市長柯文哲是專業醫師，北市府定位相當清楚，自購第三劑疫苗有兩個目的，第一是加強疫苗效果，當國人打過第一及第二劑疫苗，依照目前美、英、以色列等國的經驗，兩劑疫苗打過隔八個月後需打三劑；另外一個條件，就是要因應變種病毒，變種病毒也是接種第三劑疫苗很重要的原因，

蔡炳坤說，北市府會基於這兩個條件，評估自購什麼樣的疫苗，包括mRna等，基於這個專業判斷再來因應採購什麼樣的疫苗。

對於綠營議員認為北市府搞政治、蹭聲量。蔡炳坤說，北市府自購疫苗這件事，都是經過審議評估，甚至召開專家會議確認，這絕對是嚴肅的一件事，至於施打對象，北市府從一開始到現在，都不以設籍北市為條件，自購疫苗也會秉持這個條件，只要是住在台北市，不管設不設籍台北市，都是北市府要服務的對象，預計採購的250萬劑作為第三劑，應該是足夠的。

高端疫苗 北市 變種病毒

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