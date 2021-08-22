普度不限人 新北首為毛小孩辦大型法會還請法師助陣

新北市今天在毛寶貝生命教育園區舉辦動物聯合祈福法會，還請到佛光山覺培法師團隊主持。農業局長李玟表示，透過這次法會幫往生動物靈魂超渡，並為在世動物祈福，同時喚醒大眾愛護動物，推廣動保概念。

農業局旗下動保處過去每年都會辦超渡往生動物活動，但今年是首次設立大型法會，並首度找來佛光山金光明寺覺培法師團隊協助誦經。動保處表示，超渡對象不限於家中貓狗，無論是路殺、被屠宰進到人口的生命，都希望能給予牠們慰藉。

有感於近期安樂死議題，覺培法師表示，有時貓狗比人還忠誠，讓人倍感慚愧，這些生命不能輕視，對於還在世間的動物要好好愛護、善待，就跟期待別人善待我們一樣。

動保處長楊淑方形容，今天法會現場覺培法師在唸禱動物祈禱文時，天空突然出現蝴蝶聽法師開示。覺培法師指出，動物也有靈性，不要因一己好惡遺棄或虐待牠們。