淡水蓋社宅 藍營批綠無視地方真正需求

國家住都中心近期公告招標要在新北市淡水興建1500社會住宅，引來地方反彈，新北市議員陳偉杰指出，真正需要的淡北道路、淡海新市鎮2期卡關，社宅卻想蓋就蓋，完全是只分藍綠、非綠就卡。

這次公告2處淡水區社宅「淡海安居」、「淡金安居」，陳偉杰透露，中央沒跟地方與民代充分溝通，包括如地點太隨便、交通建設未完善等問題，都只看見中央的先斬後奏，完全無視地方民眾聲音。

陳偉杰強調，近年因淡海新市鎮規畫房價較低，移入不少新居民，每天連接台北市台2線都在塞車，假日更是大打結，去年1月早已通過2階環評的淡北道路，卻因政治卡關，反倒社宅進度很快，擺明就是淡北道路非中央建設，且雙北也非綠營執政才會想卡關，並把社宅拿來做政績。