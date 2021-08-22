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淡水蓋社宅 藍營批綠無視地方真正需求

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
陳偉杰盼中央不要非綠就卡，要真正考慮到地方在地真正的心聲。圖／取自陳偉杰臉書
陳偉杰盼中央不要非綠就卡，要真正考慮到地方在地真正的心聲。圖／取自陳偉杰臉書

國家住都中心近期公告招標要在新北市淡水興建1500社會住宅，引來地方反彈，新北市議員陳偉杰指出，真正需要的淡北道路、淡海新市鎮2期卡關，社宅卻想蓋就蓋，完全是只分藍綠、非綠就卡。

這次公告2處淡水區社宅「淡海安居」、「淡金安居」，陳偉杰透露，中央沒跟地方與民代充分溝通，包括如地點太隨便、交通建設未完善等問題，都只看見中央的先斬後奏，完全無視地方民眾聲音。

陳偉杰強調，近年因淡海新市鎮規畫房價較低，移入不少新居民，每天連接台北市台2線都在塞車，假日更是大打結，去年1月早已通過2階環評的淡北道路，卻因政治卡關，反倒社宅進度很快，擺明就是淡北道路非中央建設，且雙北也非綠營執政才會想卡關，並把社宅拿來做政績。

若重視淡水發展，陳偉杰諷中央，應以民眾生活優先，就算是補助淡北道路也能算政績，就像購買輝瑞一樣搶民間的功。陳偉杰認為，他能理解政府蓋社宅解決住的問題，但住在遠離工作較遠的地區，還要忍受塞車痛苦，為蓋而蓋的社宅真的對年輕人有幫助嗎？應要讓年輕人看見淡水交通問題有解才對。

陳偉杰認為，讓淡北道路不要卡關才是現在幫助淡水居民的首要關鍵。圖／新北工務局提供
陳偉杰認為，讓淡北道路不要卡關才是現在幫助淡水居民的首要關鍵。圖／新北工務局提供

社宅 淡水

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