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新北公車因應開學 8月24日起全面恢復原班次

中央社 / 新北22日電

隨著COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情趨緩，新北市交通局表示，因應高中以下各級學校9月1日開學，公車將自24日起全面恢復原有班次。

新北市政府交通局長鍾鳴時指出，5月中旬後受到疫情影響，公車班次因應運量大幅下滑而調整，原本每天80萬運量僅剩約3成，自7月27日起降為2級警戒後，運量逐漸回升至4成左右。

他表示，為鼓勵民眾使用大眾運輸，刺激乘客回流，以及為9月1日學校開學日提前暖身，經多次協調後，公車業者決定自24日起全面恢復原有班次（距）。

交通局科長林詩欽表示，新北市公車駕駛均完成疫苗注射，因應下週二起全面恢復原有班次，除發文各區公所配合進行公車候車亭環境清理，並動員稽查市境內19處公車場站及車輛是否落實清消。

交通局表示，為落實防疫，公車駕駛員配備防護眼鏡、口罩，每車備有消毒酒精供乘客使用，並呼籲民眾配合防疫簡訊實聯制掃碼乘車，全程戴口罩、禁止飲食、少交談。

公車 疫情

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