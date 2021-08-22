新北不跟進放寬家人同桌內用 餐廳：快撐不下去了

中央宣布放寬開放餐飲內用規定，同住家人可不用隔板、梅花座，但新北市長侯友宜認為業者很難分辨同桌用餐者是家人還是朋友關係，宣布不會跟進。餐廳業者表示，許多人認為隔板、梅花座很難聊天，願意內用的民眾仍然很少，希望新北市能夠跟進中央，放寬規定，否則餐廳恐會出現倒店潮。

板橋陳先生表示，防疫規定從嚴對民眾來說不是壞事，但若是家人外出用餐，平常本就長時間共處，再另外設置隔板與梅花座，是否有還其必要？建議市府可考慮適度放寬。

板橋陳先生表示，公車、捷運等大眾運輸，在降級後逐漸恢復以往運量，尖峰時間人潮擁擠，通勤族經常是臉貼臉、人擠人，染疫風險也很高，新北市若要防堵疫情，在防疫規定與限制上應做相同標準的通盤考量與規劃，而非柿子只挑軟的吃。

三重林先生說，餐廳開放內用後，他帶家人外出享受久違的大餐，結果卻因為隔板關係，大家都要喊很大聲才能讓對方聽到自己講什麼，有了這次經驗，暫時不會再帶家人出去用餐，會等到新北市真正「解封」後才會重返餐廳內用。

有餐廳業者透露，中央雖開放餐飲內用，但許多民眾認為要隔板或梅花座根本沒辦法聊天，還是不願上門消費，很多餐廳其實都快倒了，業者都在比看誰比較能撐，希望新北市能夠與中央統一開放同住家人同桌內用，否則之後恐怕會有一波倒店潮出現。

新北望月樓總監閻惠瑗則表示，雖不確定新北的措施是否會影響到來客數，但各縣市政府都有他們的考量，餐廳一定全力配合、落實防疫措施，迎接客人上門。