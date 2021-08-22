三重光榮國小停車場將啟用 9月試營運720停車位免費停

新北市長侯友宜今日上午前往三重視察光榮國小校舍共構地下停車場工程；侯友宜表示，地方民眾引頸期待的光榮國小地下停車場將於9月1日起試營運，會先開放免費停車一個月，10月正式營運，將提供720個汽、機車停車位，有月租也有臨停，預期能解決在地居民停車問題。

三重人口高達38.5萬人，是新北人口第4多行政區，其中光榮國小鄰近光榮國中、三重國小、三和夜市，多為傳統社區，三和夜市也在附近，嚴重缺乏停車位，市府決定在在光榮國小校舍內新闢一座地下停車場。

交通局長鍾鳴時指出，光榮國小校舍共構地下停車場總工程經費為10.84億元，其中前瞻補助2.5億元，工程分三期進行；疫情期間，工區加強清潔消毒，力守防疫，並持續推進，拚防疫也拚市政，讓工程得以如期如質順利完工啟用。

新北市交通局停車管理科代理科長陳明湖指出，光榮國小地下停車場可提供575個汽車停車位、145個機車停車位，並設有車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車和行動支付繳費等全自動智慧停車服務，停車場室內色彩將採分區分色，透過完善的指標牌示系統，為停車導引及空間辨識度加分。

陳明湖表示，光榮國小地下停車場會提供346個車位供民眾申請月租，一般民眾月租費為4000元、周邊13個里民優惠價3200元、身障優惠為2000元，臨停則為一小時30元；另外機車是一次20元，以日計算。