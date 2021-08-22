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金山浪漫「波浪路」健走路跑延至11月 明開放網路報名

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山浪漫「波浪路」健走路跑延至11月，明開放網路報名。圖／金山區公所提供
金山浪漫「波浪路」健走路跑延至11月，明開放網路報名。圖／金山區公所提供

新北市金山區公所原訂5月20日舉辦的「2021我金山我驕傲」第一屆金山區健走路跑活動，受新冠肺炎疫情影響，再延期至11月20日下午4點辦理，明天（23日）中午12點重新開放網路報名。

新北市金山區健走路跑活動因在浪漫的「波浪路」舉辦，報名的民眾非常多，受疫情影響，原訂今年5月20日舉行延期到7月17日，再延至11月20日，選在萬金石國際馬拉松前1日進行。

金山區的磺清路是金山一條相當特別的道路，因道路筆直又長，因為有坡度所以遠看就像在跳舞一般，被稱為金山「波浪路」，常吸引民眾來拍照，更是萬金石馬拉松的重點路段之一。

金山區長廖武輝表示，活動免費參加，全程3.8公里，主要路線為筆直的磺清路，不僅適合路跑新手參加，更是老少咸宜，只要完賽即送活動紀念獎牌及限量運動毛巾；磺清路特點是路長筆直且因地形坡度起伏有如波浪一般，因此特別擇此路段進行。

廖武輝表示，在健走路跑的同時，能欣賞清幽的美人山景及得天獨厚的海景；而本路段也是萬金石國際馬拉松的特色路段之一，本次活動延期日恰巧是萬金石馬拉松前一日，歡迎選手提前入住金山參加本活動，藉此熟悉路線，也期望帶動金山地區觀光經濟。

金山區公所表示，活動自520延至1120剛好半年，季節也從從初夏轉換到入冬，歡迎各界跑友一起看見不一樣的金山之美，另為延續活動熱度特別加辦美圖募集活動，感謝所有投稿者及參與票選的朋友。

活動將釋出200名額重新開放網路報名，歡迎有興趣的朋友一起來健走路跑，體驗有山有海景致獨特不凡的美麗金山。網路報名時間自8月23日中午12點起至9月30日或額滿為止，報名網址：https://reurl.cc/KA1xVp，報名前可先查詢保留資格：https://reurl.cc/gW5dWz，詳細活動資訊可查詢新北市金山區公所官網及臉書粉絲專頁。

金山浪漫「波浪路」健走路跑延至11月，明開放網路報名。圖／金山區公所提供
金山浪漫「波浪路」健走路跑延至11月，明開放網路報名。圖／金山區公所提供

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