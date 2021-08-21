新北：鼓勵老師接種疫苗 不會建議特定品牌

新北市政府今天表示，開學在即，對沒有接種COVID-19疫苗的老師，會儘速造冊並鼓勵施打，但不會建議、鼓勵接種特定疫苗。沒接種的老師每7天將會快篩或PCR檢測一次。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明直播，今天下午在市府舉行。媒體詢問高中以下學校即將開學，對校園的防疫作為與老師接種疫苗的狀況。

副市長劉和然表示，8月受聘的新進老師及代理、代課老師尚未施打疫苗者，會配合造冊，並請教育部考慮學生安全，優先提供疫苗讓這些老師接種，讓9月1日前能產生保護力。

媒體詢問，是否會鼓勵老師施打國產高端疫苗；劉和然說，今天已經開放高端疫苗第3波預約接種，會鼓勵老師儘速接種，但因為施打疫苗有自願性，不會特別建議、不會特別鼓勵施打哪一種品牌的疫苗。

他說，對沒有接種疫苗的老師，或施打疫苗未滿14天，還沒有保護力的老師，將會每7天實施快篩或核酸（PCR）檢測。

市長侯友宜說，現在國內疫苗確實不夠，有些年輕人連一劑都無法施打，也無法選擇疫苗。他非常感謝鴻海集團創辦人郭台銘主動出錢購買疫苗，更出力催促廠商儘速出貨。他深深期待政府一定要比民間更賣力，相關疫苗議題要與國際接軌並獲國際認證。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，由於帛琉境內出現2名COVID-19境外移入確診個案，透過旅遊泡泡返台者檢疫須暫時加嚴。對此，侯友宜說，須嚴謹看待帛琉旅遊泡泡，以高規格思考防疫是否要提升，避免造成傷害。

至於中央今天公布延長疫情警戒標準第2級至9月6日，他說，因新北仍有零星個案，多是就醫時採檢篩出，新北對疫情管制，除加強疫調釐清，也謹慎面對。

媒體詢問，是否將雙北疫情中高風險區，降低為中低風險區；侯友宜說，會評估哪些行業與項目可滾動開放，等中央明確公佈後，新北會提出相對應的開放。至於同住親友聚餐不受隔板管理，因地方執行有相當困難，所以要採取更嚴格標準。

市府衛生局今天公布2名新增確診個案，案16017為住在板橋區女性，8月19日因其他症狀就醫，安排住院採檢呈現PCR陽性，Ct值36，市府認為應是舊案，仍待釐清感染源。

另外一例為案16026，住在新莊區男性，16日出現咳嗽、四肢痠痛症狀，20日前往醫院採檢PCR陽性，感染源疫調中。同住的父親匡列採檢後PCR陽性，但依據Ct值觀察，疑似父親為感染源，屬於有待釐清新個案。