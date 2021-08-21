應付病毒變化 柯文哲：北市編28億買250萬劑第三劑疫苗

因有案例完整接種兩劑疫苗，仍遭突破性感染，疫苗第三劑的重要性受到關注。對此，台北市長柯文哲下午在北市防疫記者會中指出，北市決定編28億買250萬劑第三劑疫苗，但強調第一、第二劑應由政府負責。

柯文哲說，北市目前在編明年度的預算，有編28億要買第三劑的錢，當初買疫苗的問題，北市不預設立場，是給北市有一個委員會的專家做討論，最後結論就是還是主張台北市要備第三劑，當時設定是28億的預算，大概可以買250萬劑，但這預算是行政部門編，還是要送到議會，要議會支持同意才會通過。

柯文哲說，要打第三劑，但有一個很實際的問題，現在買也來不及了，所以第一劑、第二劑還是要政府負責。第三劑的目的是「加強」，因為據他所知，美國是從9月開始打第三劑，因為後來發現抗體，隨著時間久了會掉下去，保護力會下降。

柯文哲說，濾過性病毒一直在變化，如果又演化到變成好像是新的，原來的疫苗效果很差，這時候也需要打第三劑，所以，看全世界的數據，如果真的是時間拖久抗體濃度會下降，這是打三劑的第一個理由；第二個理由就是說，如果病毒一直在變化，原來疫苗效果也不好，也要打第三劑。

柯文哲說，北市要買250萬劑，到時候看整個世界的局勢，和其他國家的科學證據是什麼，在決定這筆錢要買哪一種 疫苗、什麼時候買？這還是用科學的方式來解決這個問題。