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怕！新北每天機車事故近90件 警方打算這麼做

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導
新北市今年1至7月機車事故達1.8萬多件，新北交大自8月起針對各警分局所轄易肇事路段加強執法強度。圖／新北交大提供
新北市今年1至7月機車事故達1.8萬多件，新北交大自8月起針對各警分局所轄易肇事路段加強執法強度。圖／新北交大提供

新北市警局統計今年1至7月全市機車事故為1萬8788件，平均每天約86件，占全般事故6成，為各車種最多，死傷人數更占全般事故8成，顯見機車事故發生機率及嚴重程度均相對較高。新北市道路交通安全督導會報為強化防制機車交通事，把 8 月訂為「新北機車安全月」，希望藉由重點執法及配合交通安全宣導，降低機車事故發生率。

新北警分析今年機車事故，以未注意車前狀況、未依規定讓車、轉彎未依規定、超速及闖紅燈等為主要肇因，警方藉由大數據分析易肇事路段及時段，由各警分局依轄區特性規畫勤務，針對易肇事違規加強執法。

交大指出，電動自行車今年1至7月交通事故較去年增加81件，除受傷增加75人，今年更發生一起死亡事故，為擴大預防，機車安全月亦將電動自行車易肇事違規列為重點執法，針對電動自行車闖紅燈、超速、轉彎未依規定、逆向行駛、未戴安全帽等重點違規加強執法。

警方加強執法外，並透過CMS及臉書社團每日公布機車事故傷亡人數，希望用路人能有所警惕，也持續運用媒體網路、LED跑馬燈、社區集會等多元管道宣導路口停讓、大型車視野死角及超速之危險等機車駕駛觀念；於工程面，建議路權機關於易肇事地點增設分隔島緩撞筒、LED導引標誌、反光波浪板及反光導標等警示設施，減少事故發生。

新北市警局日前配合市府道安督導會報，召集交通部公路總局臺北區監理所、財團法人車輛安全審驗中心、新北市消保官及新北警實施電動自行車業者聯合稽查，計查獲3家業者販售車輛外觀與審驗合格證明書登載不符，1家業者販售未經審驗合格車輛等違規，將不定期實施聯合稽查，持續輔導業者提供審驗合格之電動自行車，以維護民眾騎乘電動自行車安全。

交大統計今年8月1日至18日機車重點違規計取締2萬2829件，包含闖紅燈6776件、超速6256件、轉彎未依規定4311件、行駛禁行機車道2106件、逆向行駛3172件及不禮讓行人208件、電動自行車82件，事故件數與去年同期比較減少673件，下降32.2%，成效顯著，警方表示，將持續結合各機關力量於工程、教育、執法、監理、宣導各方面加強防制機車事故。

新北市今年1至7月機車事故達1.8萬多件，新北交大自8月起針對各警分局所轄易肇事路段加強執法。圖／新北交大提供
新北市今年1至7月機車事故達1.8萬多件，新北交大自8月起針對各警分局所轄易肇事路段加強執法。圖／新北交大提供
新北市今年1至7月機車事故達1.8萬多件，新北交大自8月起加強執法強度，同時配合交通安全宣導，雙管齊下要減少事故發生率。圖／新北交大提供
新北市今年1至7月機車事故達1.8萬多件，新北交大自8月起加強執法強度，同時配合交通安全宣導，雙管齊下要減少事故發生率。圖／新北交大提供
新北市今年1至7月機車事故達1.8萬多件，新北交大自8月起加強執法強度，同時配合交通安全宣導，雙管齊下要減少事故發生率。圖／新北交大提供
新北市今年1至7月機車事故達1.8萬多件，新北交大自8月起加強執法強度，同時配合交通安全宣導，雙管齊下要減少事故發生率。圖／新北交大提供
新北市今年1至7月機車事故達1.8萬多件，新北交大自8月起加強執法強度，同時配合交通安全宣導，雙管齊下要減少事故發生率。圖／新北交大提供
新北市今年1至7月機車事故達1.8萬多件，新北交大自8月起加強執法強度，同時配合交通安全宣導，雙管齊下要減少事故發生率。圖／新北交大提供

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