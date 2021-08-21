北市常德街施工 台大就醫暫時改變行車動線

台北市中正一警分局表示，近期台大舊院區前的常德街(中山南路至公園路段)，人行地下道連通工程開工以致路幅縮減，造成交通打結回堵，轄區警方呼籲民眾暫時改變行車動線，渡過施工陣痛期。

警方說，根據中央疫情指揮中心指引，疫情期間全國醫療機構門診營運降載，多數慢性病就醫需求民眾延後看診，目前國內接種疫苗涵蓋率提高，疫情已在可控範圍，正逐步開放各項管制措施，中正一分局觀察，發現台大醫院周邊，隨著逐步解封，門診就醫需求增加，車流也呈現上升趨勢情況，由常德街、中山南路及青島西路進入台大醫院停車場的停車需求增加，造成周邊不時有大量排隊車潮。

中正一分局提醒前往台大醫院舊院區門診就醫車輛，請遵循順時鐘行車方向由中山南路右轉常德街進入院區道路，避免由公園路進入違規左轉或占用車道暫停影響其他用路人行車動線。

近期常德街(中山南路至公園路段)人行地下道連通工程開工路幅縮減，造成周邊道路流量大於容量，無法正常消化車流，警方針對台大醫院各院區已升級警戒監控措施，透過監看周邊道路CCTV群組畫面，掌握可能發生的車輛回堵熱點，即時派員到場疏處；另規劃高密度路況查報，遇有號誌故障等突發狀況，將即時啟動交通快打機制，排除車流壅塞造成民眾不便。