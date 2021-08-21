聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市常德街施工 台大就醫暫時改變行車動線
台北市中正一警分局表示，近期台大舊院區前的常德街(中山南路至公園路段)，人行地下道連通工程開工以致路幅縮減，造成交通打結回堵，轄區警方呼籲民眾暫時改變行車動線，渡過施工陣痛期。
警方說，根據中央疫情指揮中心指引，疫情期間全國醫療機構門診營運降載，多數慢性病就醫需求民眾延後看診，目前國內接種疫苗涵蓋率提高，疫情已在可控範圍，正逐步開放各項管制措施，中正一分局觀察，發現台大醫院周邊，隨著逐步解封，門診就醫需求增加，車流也呈現上升趨勢情況，由常德街、中山南路及青島西路進入台大醫院停車場的停車需求增加，造成周邊不時有大量排隊車潮。
中正一分局提醒前往台大醫院舊院區門診就醫車輛，請遵循順時鐘行車方向由中山南路右轉常德街進入院區道路，避免由公園路進入違規左轉或占用車道暫停影響其他用路人行車動線。
近期常德街(中山南路至公園路段)人行地下道連通工程開工路幅縮減，造成周邊道路流量大於容量，無法正常消化車流，警方針對台大醫院各院區已升級警戒監控措施，透過監看周邊道路CCTV群組畫面，掌握可能發生的車輛回堵熱點，即時派員到場疏處；另規劃高密度路況查報，遇有號誌故障等突發狀況，將即時啟動交通快打機制，排除車流壅塞造成民眾不便。
警方建議就醫民眾可以在做好戴口罩、勤洗手、保持社交距離防疫措施下，儘量搭乘捷運、公車前往，將有限的停車空間留給有需要的長者及行動不便者，若開車前往，也不要任意違規停車等候看診家人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言