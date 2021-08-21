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新北板橋永安公園 夜間增設地燈
新北板橋永安公園每年櫻花盛開期間，吸引許多民眾前往欣賞櫻花，板橋區公所等單位與新北市議員劉美芳、永安里長高導民，規劃打造有夜間景致的公園。板橋區長范姜坤火說，歡迎民眾在疫情趨緩時多加利用。
永安公園不僅能欣賞櫻花，也是在地民代舉辦活動的地方，因此板橋區公所與新工處、景觀處等單位，在公園內新增活動舞台，休憩座椅，地景藝術投射燈、壓花舖面等多項硬體設施。在白天是綠意舒適公園，晚上則是燈光美氣氛佳的去處。
劉美芳說，原本公園步道老舊破損、視覺偏暗，影響櫻花祭活動的視覺觀感，與在地里長、公所訪談後決定改善環境，把老舊裂損的地坪及無障礙坡道，改鋪設彩色壓花地坪，也把視線混亂的植栽美化邊界矮墩，增設休憩座椅及舞台。
劉美芳指出，為提升公園內夜間藝術氣氛，公所結合里長藝術專長，增設依區域調配成白、黃、藍、紅、綠5種色彩的地燈，公園內的大樹在地燈的投射下整體增加了公園藝術美感。
范姜坤火表示，永安公園位於板橋萬板路熱門地段，周邊居住人口密集，屬於熱門休閒的公園綠地，公所從現有的基礎上優化品質，打造視覺通透兼具友善的環境，讓到公園遊憩的民眾有更優質的散步及休憩聊天環境與活動空間。
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