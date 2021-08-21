扯！車子駛離北市停車格還被多算42分鐘 打1999沒下文

陳先生表示，自己從7點停車到9點15分，繳費時卻發現自己被多收了42分鐘。圖／陳先生提供

北市有民眾發現車子離開停車格後，竟然還在計算費用，陳姓車主表示，他把車停在松信路停車格，費用從早上7點開始計算，9點15分駛離，要繳費時發現被計時到9點57分，被多收了42分鐘的費用，打1999反映也沒下文。北市停管處回應，會查詢計時系統是否有狀況並積極改善。

陳先生說，昨天早上9點15分離開停車格，9點半到公司打卡，要繳交停車費時，卻顯示9點57分，但這時間車不可能在松信路的停車格上，讓他覺得有點扯，事後打電話到北市停管處反映只說會再做處理，再打去1999也沒有下文。

陳先生表示，雖然多收30分鐘的費用不是大錢，但是萬一電子收費真有問題，其他人可能也會碰上問題，在不知情下還繼續繳款，「北市府這樣算不算多收民眾的錢？」，應該針對系統再次確認。

台北市議員李明賢調閱資料時發現，從2019年到今年5月，中正大安區開出289萬2867張，開錯36張，多收了3415元；信義南港地區101萬4828張，開錯47張，多收3995元；天母地區91萬3343張，開錯21張，多收875元；民眾申訴通過率為87.82%。

「A民眾的錢就很智慧，要退費就裝傻裝糊塗」李明賢表示，開錯單的數量總計131件遠遠被低估，可能很多民眾根本不知道自己被超收，或是知道了沒有申訴，他建議停管處可建立SOP，可「主動式」查證有多少案例被超收，要有退費機制。

對此，停車管理工程處長李昆振要民眾放心，只要申訴到1999，北市府一定會立案處理，關於系統超時收費問題，停管處會從後台查詢，而外勤相關單位每三十分鐘拍照一次，系統是否為民眾所說有狀況，積極查辦且改善。