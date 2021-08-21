暑假新北基隆交界排氣管擾民頻傳 聯合稽查改裝噪音車

新北萬里與基隆交界道路筆直，暑假期間頻傳汽、機車私自改裝排氣管，製造噪音污染，民眾怨聲載道，基警第四分局昨晚結合環保局、 監理站執行聯合稽查改裝噪音車，遏止危險駕車及噪音擾民。

最近有不少民眾在社群及向警方投訴，基隆與新北市萬里效界的湖海路、基金三路，深夜頻傳汽機車急速而過時發出震耳排氣管噪音，有時在半夜被吵醒，有時是1輛，有時是一整群機車，十分困擾，希望警方加強取締。

警方說，因目前適逢各級學校暑假期間，青少年易利用週末假日深夜集結危險駕車，為遏止危險駕車歪風蔓延及改造噪音車輛擾民，第四分局昨晚結合環監警執行聯合稽查改裝噪音車，遏止危險駕車及噪音擾民。

第四分局統計今年截至8月15日止，取締改裝排氣管暨報請市府環保局噪音檢驗共計有677件，較去年同期607件，增加70件，警方將持續不定時、不定點設置稽查點攔檢，取締改裝噪音車輛，並聯合環保、監理單位於改裝車輛易聚集競駛熱點、路段，加強執行聯合稽查取締工作。