快訊

金曲32／羅大佑特別貢獻獎幽默稱「一生領一次」 名單持續更新

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北甘藷正當產季 農會推促銷活動、一鍵下單送到家

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
農業局表示，甘藷產季期間，農會以優惠價格提供優質甘藷及各式甘藷加工商品，滿額更享免運費服務。圖／新北市農業局提供
農業局表示，甘藷產季期間，農會以優惠價格提供優質甘藷及各式甘藷加工商品，滿額更享免運費服務。圖／新北市農業局提供

每年8月至9月為新北甘藷盛產季節，主要產區為北海岸金山、三芝及萬里，其中金山種植甘藷面積達96公頃，為最大甘藷產區。新北市農業局表示，除了可到各區農會超市採購，板橋、深坑農會則推出限量促銷活動，上網一鍵下單就可送到家。

新北甘藷美味關鍵在於環境優良，北海岸緊鄰大屯火山群，除了有富含礦物質的火山黑壤土、陽明山清泉灌溉，以及帶有鹽度的海風吹襲，種植出的甘藷口感綿密細緻、甜度高，加上產季較其他地區晚，甘藷有足夠時間可以生長、成熟，生產出的甘藷品質特別好。

農業局表示，甘藷產季期間，農會以優惠價格提供優質甘藷及各式甘藷加工商品，滿額享免運費服務，大家除了可以到金山地區農會及三芝區農會官方網站下單宅配，也可以到農業局「美味農業得來速」網站訂購，此外新北市各農會超市也均有販售本市新鮮甘藷，防疫期間不需到產地，在家附近就可以買到。

板橋區農會也配合美味農業得來速政策，推出甘藷線上促銷活動，線上訂購甘藷1箱即贈甘藷酥1包(原價315，特價250元)，限量100箱；深坑區農會則推出甘藷組合包，內含甘藷1盒、冰烤甘藷1包、甘藷蛋捲1盒、甘藷脆片1包(原價450，特價399)，限量80組，每人限購2組。

金山地區農會總幹事吳茂坤表示，新北甘藷質地綿密、甜度高，且富含胡蘿蔔素、維生素及各種微量營養素，是兼具養生與美味的寶物，也感謝農業局輔導農會將本地優質甘藷加工製成甘藷片、甘藷酥等各式加工品，將甘藷不同面貌呈現給大家。

每年8月至9月為新北甘藷盛產季節。圖／新北市農業局提供
每年8月至9月為新北甘藷盛產季節。圖／新北市農業局提供

農會 金山

延伸閱讀

新北會勘找空間 Youbike2.0年底前上路

新北國際視訊採購商洽會 熱

新北不開放家庭用餐取消隔板 若有需求特例辦理

若開學出現確診者 新北：混班居隔不只一班

相關新聞

北市教師職員有疫苗可打了 蔡炳坤：中央8月24日配發

9月即將開學，台北市還有部分老師與學校工作人員沒打，是否來得及作業？對此，台北市副市長蔡炳坤今在北市防疫記者會中指出，北...

應付病毒變化 柯文哲：北市編28億買250萬劑第三劑疫苗

因有案例完整接種兩劑疫苗，仍遭突破性感染，疫苗第三劑的重要性受到關注。對此，台北市長柯文哲下午在北市防疫記者會中指出，北...

北市常德街施工 台大就醫暫時改變行車動線

台北市中正一警分局表示，近期台大舊院區前的常德街(中山南路至公園路段)，人行地下道連通工程開工以致路幅縮減，造成交通打結...

新北板橋永安公園 夜間增設地燈

新北板橋永安公園每年櫻花盛開期間，吸引許多民眾前往欣賞櫻花，板橋區公所等單位與新北市議員劉美芳、永安里長高導民，規劃打造...

扯！車子駛離北市停車格還被多算42分鐘 打1999沒下文

北市有民眾發現車子離開停車格後，竟然還在計算費用，陳姓車主表示，他把車停在松信路停車格，費用從早上7點開始計算，9點15...

暑假新北基隆交界排氣管擾民頻傳 聯合稽查改裝噪音車

新北萬里與基隆交界道路筆直，暑假期間頻傳汽、機車私自改裝排氣管，製造噪音污染，民眾怨聲載道，基警第四分局昨晚結合環保局、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。