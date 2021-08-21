新北甘藷正當產季 農會推促銷活動、一鍵下單送到家

每年8月至9月為新北甘藷盛產季節，主要產區為北海岸金山、三芝及萬里，其中金山種植甘藷面積達96公頃，為最大甘藷產區。新北市農業局表示，除了可到各區農會超市採購，板橋、深坑農會則推出限量促銷活動，上網一鍵下單就可送到家。

新北甘藷美味關鍵在於環境優良，北海岸緊鄰大屯火山群，除了有富含礦物質的火山黑壤土、陽明山清泉灌溉，以及帶有鹽度的海風吹襲，種植出的甘藷口感綿密細緻、甜度高，加上產季較其他地區晚，甘藷有足夠時間可以生長、成熟，生產出的甘藷品質特別好。

農業局表示，甘藷產季期間，農會以優惠價格提供優質甘藷及各式甘藷加工商品，滿額享免運費服務，大家除了可以到金山地區農會及三芝區農會官方網站下單宅配，也可以到農業局「美味農業得來速」網站訂購，此外新北市各農會超市也均有販售本市新鮮甘藷，防疫期間不需到產地，在家附近就可以買到。

板橋區農會也配合美味農業得來速政策，推出甘藷線上促銷活動，線上訂購甘藷1箱即贈甘藷酥1包(原價315，特價250元)，限量100箱；深坑區農會則推出甘藷組合包，內含甘藷1盒、冰烤甘藷1包、甘藷蛋捲1盒、甘藷脆片1包(原價450，特價399)，限量80組，每人限購2組。