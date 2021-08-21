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標售公保地通知書內容霧煞煞 王欣儀：北市府便宜行事

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／台北市議員王欣儀提供
圖／台北市議員王欣儀提供

北市政府新工處近日寄發約1萬8千份「投標讓售私有公設保留地」通知書，但北市議員王欣儀發現，通知內容沒有寫明通知的具體對象，以及相關的土地地號、面積、價格等資訊，許多民眾收到後一頭霧水，詢問社區管委會及里長，里長及主委也都表示不知情，以為是詐騙集團騙個資，批評市府便宜行事，製造民眾困擾。北市新工處指出，民眾反映宣傳單不明確部分，會再加強說明。

王欣儀說，根據新工處通知書件，內容僅簡單說明，北市府110年度以容積代金基金標購台北市私有公共設施保留地，凡土地使用分區為道路，含人行步道、公園、綠地、廣場及兒童遊樂場用地，土地持有5年以上、無地上物者均可於今年10月29日前參加投標讓售。固定標購金額為當年度公告現值的15%至20%，需要進一步暸解詳情者可加入新工處LINE官方帳號或上網或致電洽詢。

但王欣儀指出，既然市府占用民眾土地，理當知道該土地的持有人是誰才對，為何不清楚寫明所寄對象、持有土地地號、收購面積及價格？相關通知內容不清不楚，還要民眾掃QRCode加LINE或上官網看，難怪民眾會擔心是詐騙集團要騙個資。

王欣儀說，因為收到通知書者幾乎是長輩，長輩搞不懂狀況還得問里長或打1999、致電新工處承辦，此舉，豈不是變相增加基層公務員的作業負擔、浪費大家時間？北市府既然寄送投標讓售私有公設保留地通知信是為了要廣為宣傳，希望民眾能踴躍參與投標，就更應該清楚告知民眾操作流程，例如用圖示說明，唯有資訊明確清楚才能讓民眾、公務員都省事。

北市新工處指出，市府從108年度起，以容積代金基金標購台北市私有公共設施保留地，為了讓民眾更瞭解標購資訊，主動寄送宣傳單，通知地主參與投標，但為避免涉及個人資料保護法，宣傳單內容未述明土地地號、收購面積、價格等資訊。

新工處表示，今年簡化標購流程，由市府代查欠稅及代辦移轉登記手續並由市府支付相關規費，為讓民眾更了解標購作業程序，原預定辦理多場說明會，惟因疫情影響，未能舉行。至於民眾反映宣傳單不明確部分，會再加強說明。

圖／台北市議員王欣儀提供
圖／台北市議員王欣儀提供

北市 王欣儀 詐騙集團

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