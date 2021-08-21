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新北會勘找空間 Youbike2.0年底前上路

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市公共自行車新契約由微笑單車得標，新契約將從8月29日啟動，並升級為YouBike2.0。圖／報系資料照片
新北市公共自行車新契約由微笑單車得標，新契約將從8月29日啟動，並升級為YouBike2.0。圖／報系資料照片

新北市公共自行車新契約由微笑單車得標，新契約將從8月29日啟動，並升級為YouBike2.0。新北交通局表示，目前積極會勘657個1.0站點，找尋空間增設2.0，新契約啟動後就開始設立新樁位，預計年底就能看到2.0車輛在新北市出現。

新北交通局指出，YouBike1.0將按年期批次汰換為2.0，不僅能與台北市無縫接軌，也可與桃園市跨市使用，除了1.0站點增設2.0外，全新2.0站點會以捷運路廊、跨市邊境等地點優先，未來新北設站將擴增到1500個站。

交通局綜合規劃科長吳政諺說，目前使用者都清楚原有的1.0站點，考量使用者的使用習慣，657個1.0站點都會找空間增設2.0樁位，避免2.0車輛無樁位，預計今年底陸續完成。

吳政諺表示，今年車輛仍以YouBike1.0為主，YouBike2.0今年預計投入500輛至1000輛，初期以捷運站、政府機關、民眾旅次量較高的地方優先設置，2.0車輛與樁位預計年底設立完成並啟用。

至於YouBike2.0樁位無法設立完成就馬上啟用，吳政諺指出，新北必須2.0達到一定涵蓋量才能啟用，避免初期僅啟用部分站點，會造成租借2.0車輛後，找不到地方還車。

吳政諺也說，新北截至今年仍有1.0站點啟用，不過自行車使用年限約5年，每輛1.0使用年限到後就會汰換成2.0，初步估計在2024年新北的YouBike2.0數量會超過1.0。

YouBike 捷運

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