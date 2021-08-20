新北不開放家庭用餐取消隔板 若有需求特例辦理

新北市長侯友宜今天表示，餐廳難分辨用餐客人是家人、朋友或親戚，除非特殊孩童或長輩需照顧，才能以特例取消隔板，且要坐在單一位置，不能全部家人都取消隔板。

新北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會下午舉行，媒體詢問，家人在餐廳同桌吃飯，是否開放取消隔板？侯友宜說，須謹慎嚴格面對防疫，家人同桌是否用隔板，更要高標準看待。用餐易飛沫傳染，為高風險傳播行為，梅花座與隔板是重要防疫標準。

此外，侯友宜宣布，新增本土病例3例，其中兩人感染源待釐清，而新北的醫院收治境外移入個案，在基因定序出爐前，視同最早在印度發現的Delta變異株病毒患者處理，要採檢兩次陰性才能出院，防止變異株病毒入侵。

新北市府衛生局長陳潤秋說，開學後，如果校園有確診者，須依疫情調查結果匡列居家隔離對象，被隔離者如果需被照顧，會安排照顧者陪伴，一切照中央政府指引。