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北藝中心周圍人行道破損挨批 市府估10月底修好

中央社 / 台北20日電

北市議員鍾佩玲接獲陳情，有民眾發現台北表演藝術中心周圍的人行道地面多處破損嚴重。北市府新工處今天表示，已要求施工廠商先鋪平修繕，21日完工，預計10月底完成改善。

位於台北市士林區、捷運劍潭站旁的台北表演藝術中心（北藝中心），預計明年7月登場，目前工程單位持續趕工。民進黨籍台北市議員鍾佩玲發現1樓廣場附近人行道有多處坑洞。

鍾佩玲說，日前接獲民眾陳情，北藝中心周邊人行道及公車站牌附近地面充滿網狀龜裂紋路，且有許多破損及坑洞，因鄰近捷運劍潭站，若路面不平，可能導致民眾不慎跌倒。

鍾佩玲表示，北藝中心廣場地坪總預算約近新台幣4800萬元，但北市府卻連最基本施工及維護品質都顧不好。

台北市工務局新建工程處對此指出，北藝中心周邊人行道地坪破損部分，已通知施工廠商先設交通錐圍，維護民眾通行安全，預計明天先鋪平修繕，因地坪材料為特殊規格，初步研判可能為熱漲冷縮，才導致破裂。

新工處表示，已要求施工廠商提出改善方案，預計10月底可改善完成。

新工處指出，北藝中心工程目前還未辦理驗收，將加強把關人行道地坪品質，以提供平整舒適的人行道，供用路人通行。

人行道 北市

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