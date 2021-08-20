溝蓋好吵 汐止水源路水溝重做兼改善排水
汐止區水源路一段的巷弄，因為，水溝老舊破損，只要有車子開過去，就發出聲響，讓居民很困擾，所以，汐止區公所在這個星期也進場施工改善，今(20)日新北市議員白珮茹也到現場關心，希望水溝重做，溝蓋也更新完成，能一併解決噪音還有排水問題。
自強里長康金龍說，汐止水源路一段122號一直到168號這一段路，之前因為道路兩側的溝蓋都已經老舊受損，這次很感謝汐止區公所及議員關心幫忙，將溝蓋換新，讓里民行走更安全。
新北市議員白珮茹表示，水源路這段的水溝已經很久，只要車子經過迴音就很大聲，尤其夜間聲音非常的吵，再加上水溝老舊，所以，也很感謝公所的協助跟幫忙，先是由公所施作雙側的溝蓋，年底也會將另一側單號的部分施作改善，未來也會有人行道的畫設，讓長輩、小朋友走在側邊比較安全，所以，希望透過溝渠的改善，希望人行空間、噪音都一併解決。
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