疫情傳愛 觀天下有線捐復興里愛心便當券

疫情期間不少家庭經濟都受到影響，觀天下有線電視公司回饋地方做愛心，今(20)日捐助汐止區復興里180個愛心便當券，憑券就可以到里內復興路上的燒臘店或是素食店兌換便當，只要有需要的民眾都可以跟里長蕭素真或是觀天下公司櫃台索取，一起讓社會變的更好。

觀天下有線電視經理曾儒聰表示，台灣大寬頻觀天下數位有線電視長期關懷弱勢善盡社會責任，很開心今天有機會跟汐止區復興里共同舉辦送愛心便當活動，這次捐贈了180個愛心便當，有需要的民眾除了可以向里長索取，也可以到觀天下門市櫃台領取。

新北市議員廖先翔指出，疫情期間有許多家庭都過的非常辛苦，感謝汐止的在地企業觀天下有線電視結合在地美食商家推出愛心餐券，讓在疫情期間生計受到衝擊的市民朋友也能有機會來享受美食餐點，希望大家一起努力形成善的循環，一起讓社會變的更好。

復興里長蕭素真表示，在疫情期間看到很多里民可能是公司沒有工作，或是在餐飲業最嚴重做不下去都是失業的，雖然他們住在社區大樓裡，可是承擔小孩的學費、房貸等等，壓力非常大，今天看到在地企業觀天下伸出愛心的手，真的很感謝也很感動。那這些餐券會依自己知道或是鄰長挖掘發現有需要的里民都會發給他，也希望看到這個消息的里民，都可以電話聯絡，會親自把券送到府上去。

這次店家一起共襄盛舉，以燒臘店來說，憑券就可以兌換各式便當一個，店家潘先生說，不管是什麼口味都可以，只要現場還有的都可以兌換，雞腿、鴨腿、燴飯、炒飯等等，一起做愛心。