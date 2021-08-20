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瑞芳舊圖書館拆除蓋公園 將以書本主題設計

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳舊圖書館拆除闢建公園，新北市議員林裔綺會勘，未來規劃也要透過書本主題設計，讓民眾緬懷舊圖書館。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳舊圖書館拆除闢建公園，新北市議員林裔綺會勘，未來規劃也要透過書本主題設計，讓民眾緬懷舊圖書館。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳圖書館完成啟用後，舊圖書館拆除闢建公園，目前公園雛形已大致完成，接下來將進行細部改善，今(20)日新北市議員林裔綺就和公所及里長等人會勘，要就細節進行討論，未來規劃也要透過書本主題設計，讓民眾緬懷舊圖書館。

位於郵局旁的瑞芳舊圖書館已有46年歷史，建築老舊且長年漏水，多次整修仍不堪使用，後來興建好新的圖書館供區民使用，深受民眾喜愛，舊圖書館拆除後就新闢公園要給民眾使用，整體公園雛形已經出來了，接下來將對周邊環境、牆面彩繪和無障礙空間進行改善。

龍興里長黃錫基表示，瑞芳地區缺少公園活動空間，民眾很期待公園闢建，能給小朋友一個舒適的遊戲空間，整體工程預計10月份完工，最慢12月底正式啟用。

市議員林裔綺表示，在舊圖書館的地方改建公園，主要是以書本為主題，來紀念當地仕紳的捐助，也讓小朋友來遊玩的時候，能知道早期這裡是圖書館的舊址，希望完工後能提供一個更好的休閒、運動，以及讓小朋友遊樂的場所。

瑞芳區長施玉祥表示，舊圖書館拆掉後會改建一個公園，非常感謝議員和里長針對公園的每個細節的建設，希望公園完成後，可以給當地居民一個很好的活動空間。

公園闢建完成後，將可帶給當地民眾一個舒適的活動空間，也讓民眾到基隆河邊能有更多遊憩的空間，讓市容規劃更貼近民眾生活，也透過特殊造型設計，讓民眾可以緬懷當初的舊圖書館。

圖書館 瑞芳

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