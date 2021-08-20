議會藍軍建議五倍券手續費換現金 南市府：不可行

台南市議會國民黨團建議市府負擔手續費2.82億元轉換振興五倍券為現金發放市民，手續費由連續6年歲計賸餘支應。台南市財稅局就疫情消費習慣、市府歲計賸餘用途，認為不可行。

對於國民黨團議員今天召開記者會訴求，台南市政府財政稅務局舉行政院主計總處公布統計資料，台南市民國108年平均每戶年消費支出為新台幣71萬4445元，109年微幅下降為71萬1289元。

另外，108年平均每戶儲蓄率20.98%，109年則提高至21.33%，顯示台南市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間「儲蓄率增加、消費支出降低」。所以如依國民黨建議改發現金，考量市民消費習慣，市民恐會將其儲蓄而不用於消費，不利於經濟振興。

財稅局表示，以振興五倍券轉換即向銀行質押借款，五倍券價值93億餘元仍會計入市府債務金額，另需額外負擔手續費2.8億元。台南市自104年度起雖然連續6年有156.38億餘元歲計賸餘，但歲計賸餘應優先填補累計短絀，台南市截至109年底累計短絀尚有340億餘元，並無餘裕資金可以辦理。

財稅局表示，這次疫情對民生經濟影響層面屬全國性，行政院規劃發放振興五倍振興券目的在一定期間透過消費以振興經濟，鑑於相關措施、用途限制及使用期限均尚由中央統籌規劃中。對於國民黨團議員建議，尚須審慎評估是否符合中央發放振興五倍券政策目標。

行政院已於8月16日拍板定案宣布今年的五倍券預計10月正式上路，並且是以免費方式讓民眾直接領取5000元振興券，待疫情獲得控制後推出。

台南市政府為使振興五倍券發揮最大振興地方經濟效應，已著手研議配合推動加碼方案，目前規劃將推出「台南振興有購讚」，讓振興券的金額能夠放大，並且也會搭配汽車、現金、住宿券、手機等好禮抽獎活動，使振興五倍券統統來台南消費提振經濟。