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守護社區治安 新北市瑞芳吉安里巡守隊再出巡

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳區吉安里的巡守隊暫停服務2個月，到8月終於又開始了巡守任務，繼續維護著里內的治安。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉安里的巡守隊暫停服務2個月，到8月終於又開始了巡守任務，繼續維護著里內的治安。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區吉安里的巡守隊已經成立已經11年了，持續不斷的守護著里民的安全，靠的是志工隊員們無私的奉獻與辛勞，但在今年5月時受疫情影響，暫停服務2個月，到8月終於又開始了巡守任務，繼續維護著里內的治安，現在疫情期間，也可以服務里民協助預約疫苗等服務。

吉安里巡守隊長久服務社區以來，不但協助過迷失長者找到回家的路，也提前預防過火災的發生等等，靠的是一群志工默默的義務幫忙，每天巡守里內的各個角落和金融機構，也探訪里內的弱勢民眾，對里內的治安和融洽有著相當大的貢獻。

吉安里長謝永昌表示，守望相助的工作很重要，對於里內的治安，或是透過巡守關懷弱勢的民眾，也針對里內的金融機構和廢棄空屋都列入巡守重點，希望對社區治安有幫助，讓巡守隊員成為帶動里內敦親睦鄰、感情熱絡的源頭，讓巡守隊員充分發揮守望相助的功能。

巡守隊志工陳茂生表示，只是退休後閒閒的，想說出來為里內幫忙，巡守一下，如果發現有情況可以趕快通報警察局，像做老人工，只是想為里內幫忙而已。

由於地方巡守隊的有效力量，讓許多原本可能發生的犯罪事件機率大大降低，除了感謝政府單位的支持之外，志工隊員們無私的奉獻與辛勞、更是維護地方治安的重要靠山。

巡守 吉安 疫情

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