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平溪艷紅鹿子百合盛開 花期不長賞花要快

觀天下 / 記者李嘉文／平溪報導
又到了平溪區的鄉花艷紅鹿子百合盛開的季節，預計還可開20天左右。 圖／觀天下有線電視提供
又到了平溪區的鄉花艷紅鹿子百合盛開的季節，預計還可開20天左右。 圖／觀天下有線電視提供

又到了平溪區的鄉花艷紅鹿子百合盛開的季節，豔紅鹿子百合是台灣的特有植物，對生長環境挑剔，現在正是開花季節，疫情期間民眾若是想賞花，可聯繫東勢里長李明宏預約安排，一賞「峭壁精靈」之美。

平溪地區是豔紅鹿子百合的原生棲地之一，喜愛生長在陽光充足的峭壁間，多年來地方致力於復育推廣工作，東勢里當地居民也在自家復育艷紅鹿子百合，每年七月到九月，是艷紅鹿子百合盛開的季節，現在正在盛開中，預計還可開20天左右。

豔紅鹿子百合又稱「峭壁精靈」，對生長條件相當要求，其外觀潔白花瓣點綴著嬌紅斑紋，搖曳風中宛如天使的翅膀，疫情期間東勢里沒有提供導覽服務，民眾若是想賞花，可聯繫東勢里長預約安排，一賞「峭壁精靈」之美，也請民眾賞花時要注意不要觸摸，更不要隨意採摘。

東勢里長李明宏表示，在農業局輔導之下，里內民眾復育也很用心，所以這幾年都有辦花展，也很成功，未來打算朝向生態園區發展，可能會做空調溫室近行復育，也讓里內民眾領取復育，讓艷紅鹿子百合在紫東社區發揚起來。

東勢里復育艷紅鹿子百合相當成功，預計接下來還打算里內每戶發放一些艷紅鹿子百合，希望透過家戶的復育，讓「峭壁精靈」能再度於滿山遍野綻放著，也讓艷紅鹿子百合的美能受到更多人的重視。

平溪 賞花 疫情

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